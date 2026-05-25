Automobilisti senza patente e locali al setaccio: raffica di multe tra Maletto e Maniace

La Polizia di Stato ha concluso un’operazione di monitoraggio a tappeto nei territori di Maletto e Maniace, identificando 142 persone e ispezionando quasi cento veicoli. I controlli, coordinati dal Commissariato di Adrano, hanno portato a numerose multe per automobilisti indisciplinati e alla verifica delle licenze in diversi esercizi commerciali.

Il comprensorio etneo resta sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Un articolato piano d’intervento, disposto dalla Questura di Catania, ha interessato nei giorni scorsi i comuni di Maletto e Maniace, con lo scopo di innalzare i livelli di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità diffusa sul territorio provinciale.

Posti di blocco e sanzioni stradali

Le operazioni sono state dirette dai poliziotti del Commissariato di Adrano, affiancati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale. Il dispositivo ha presidiato le vie di accesso ai centri abitati, istituendo posti di controllo fissi e dinamici nelle aree a maggiore scorrimento veicolare per tutelare l’incolumità dei pedoni. Il bilancio stradale conta svariate infrazioni al Codice della Strada: gli operatori hanno sanzionato conducenti sorpresi al volante con la patente scaduta o mai conseguita, accertando anche irregolarità per veicoli sprovvisti della regolare copertura assicurativa o della necessaria revisione periodica.

Ispezioni nei locali e numeri dell’operazione

L’attività di monitoraggio si è allargata agli esercizi pubblici della zona, passando al setaccio bar, chioschi e centri scommesse. Gli agenti hanno identificato i clienti presenti per evitare che questi spazi diventino luoghi di ritrovo abituali per soggetti pregiudicati, verificando al contempo il corretto possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e contrastando le pratiche di abusivismo commerciale.

Nel corso dei servizi, le pattuglie hanno verificato il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Il resoconto finale dell’operazione registra 142 persone identificate, tra cui 31 soggetti con precedenti di polizia, e 93 veicoli ispezionati.