Catania, hashish in casa già diviso per lo spaccio: arrestato 36enne al Cappuccini

I cani antidroga Rex e Ares lo hanno tradito. Nel quartiere Cappuccini di Catania, in via Formiche – la stessa strada dove poche settimane fa erano stati arrestati altri due giovani con della droga – i poliziotti della squadra Volanti e della squadra cinofili della Questura hanno trovato 38 grammi di hashish suddivisi in bustine pronte per la vendita. Il 36enne catanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Il controllo si inserisce in una serie di interventi mirati nel quartiere Cappuccini, avviati dopo i precedenti arresti in via Formiche. Durante le verifiche il fiuto dei cani antidroga avrebbe individuato proprio uno dei soggetti già fermati in precedenza. La perquisizione avrebbe fatto emergere 38 grammi di hashish nascosti in casa, suddivisi in svariate bustine già pronte per la cessione a terzi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 36enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.