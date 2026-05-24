Cosa dicono le stelle questa settimana 25 – 31 maggio

Settimana dal 25 maggio al 31 maggio 2025
Cosa dicono le stelle questa settimana
Segno della settimana: Toro
Questa settimana il cielo si muove con una certa lentezza, quasi ti chiedesse di fare lo stesso. Mercurio in Gemelli accelera i pensieri e le parole, ma Saturno in Pesci frena le decisioni impulsive. Il messaggio è chiaro: pensa bene prima di parlare, specialmente sul lavoro.
Venere entra in Cancro martedì e porta calore nelle relazioni. È il momento giusto per ricucire qualcosa di rimasto in sospeso, per dire quello che hai rimandato troppo a lungo. Chi è in coppia vivrà giorni più sereni. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante verso il fine settimana.
La Luna piena di giovedì in Sagittario illumina tutto quello che hai tenuto nascosto, anche a te stesso. Qualcosa che covava sotto la superficie viene a galla. Non è necessariamente un problema: spesso è un’opportunità travestita da fastidio.
Sul fronte della salute, l’invito generale è alla moderazione. Niente eccessi, niente notti troppo corte. Il corpo, questa settimana, chiede rispetto. Ascoltalo.
I segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) vivranno i giorni migliori. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sentiranno le emozioni più intense. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) dovranno tenere a bada l’impazienza. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) avranno idee brillanti ma faranno fatica a metterle in pratica.
♈
Ariete
21 mar – 19 apr
★★★★★
Lavoro
Una decisione che rimandavi si fa urgente. Il tempo delle riflessioni è finito. Scegli e vai avanti, anche se non hai tutte le certezze che vorresti.
Amore
Qualcuno aspetta un segnale da te. Non devi fare grandi gesti: basta essere presente. La distanza, anche emotiva, pesa.
Salute
Il corpo ti chiede riposo ma tu vuoi correre. Trova un compromesso. Almeno dormi bene. Stacca lo schermo un’ora prima di andare a letto.
♉
Toro Segno della settimana
20 apr – 20 mag
★★★★★
Lavoro
Settimana di riconoscimenti. Qualcuno nota il tuo impegno, forse in modo inaspettato. Non sminuire ciò che hai fatto: meriti quello che arriva.
Amore
Momenti dolci, pace in casa, voglia di stare insieme senza fare nulla di speciale. È proprio quello di cui hai bisogno. Goditi la calma.
Salute
Energia alta, umore stabile. È il momento giusto per riprendere un’abitudine sportiva che avevi abbandonato. Inizia piano, ma inizia.
♊
Gemelli
21 mag – 20 giu
★★★★★
Lavoro
Troppe idee in circolo. La mente vola ma non atterra. Scegli una cosa sola su cui concentrarti e portala a termine prima di passare ad altro.
Amore
Conversazioni importanti in arrivo. Ascolta prima di rispondere. Hai la tendenza ad anticipare le parole degli altri: questa volta aspetta.
Salute
Nervosismo in agguato, soprattutto verso metà settimana. Riduci il caffè. Fai una passeggiata al giorno, anche breve.
♋
Cancro
21 giu – 22 lug
★★★★★
Lavoro
Un ostacolo che sembrava enorme si rivela gestibile. Avevi ingigantito la cosa. Affronta il problema di petto e lo risolvi prima di quanto pensi.
Amore
Hai bisogno di calore e di sentirti capito. Non aspettare che gli altri intuiscano: dillo. Le persone intorno a te non sono telepate.
Salute
Lo stomaco è il tuo punto debole questa settimana. Mangia lentamente, non saltare i pasti, evita i cibi troppo pesanti la sera.
♌
Leone
23 lug – 22 ago
★★★★★
Lavoro
Protagonismo ben ripagato. Hai voglia di metterti in mostra e il momento è dalla tua parte. Approfitta della visibilità, ma senza calpestare nessuno.
Amore
Passione alta. L’attrazione fisica è forte, la voglia di sedurre anche. Attenzione a non esagerare: a volte bastano meno parole.
Salute
Buona vitalità generale. L’unico rischio è esagerare con gli sforzi fisici. Il corpo non è una macchina: ascolta i segnali di stanchezza.
♍
Vergine
23 ago – 22 set
★★★★★
Lavoro
Analisi, precisione, cura dei dettagli: sono le tue armi e questa settimana funzionano. Un progetto bloccato torna a muoversi grazie a te.
Amore
Smettila di cercare il difetto. Nessuno è perfetto, neanche tu. La persona che hai vicino vale più di quanto ti permetti di riconoscere.
Salute
Tensione alle spalle e al collo. Controlla la postura quando stai al computer. Una pausa ogni ora non è una perdita di tempo.
♎
Bilancia
23 set – 22 ott
★★★★★
Lavoro
Devi scegliere e non puoi rimandare ancora. Sospendere il giudizio stavolta ti costa caro. Fidati del tuo istinto, ce l’hai anche tu.
Amore
Settimana romantica, aria di novità. Lasciati sorprendere. Se sei in coppia, proponi qualcosa di diverso dal solito.
Salute
Umore altalenante, legato alle dinamiche relazionali. L’aria aperta aiuta. Stacca dal telefono qualche ora e vai fuori.
♏
Scorpione
23 ott – 21 nov
★★★★★
Lavoro
L’intuizione è al massimo. Senti cose che altri non vedono. Fidati di quello che percepisci, anche senza prove concrete.
Amore
Intensità alta, emozioni forti. Attenzione a non soffocare chi ti sta vicino con le tue aspettative. Lascia un po’ di spazio.
Salute
Hai dato tanto ultimamente. Il corpo te lo dice a modo suo. Questa settimana ricarica le batterie: meno impegni, più silenzio.
♐
Sagittario
22 nov – 21 dic
★★★★★
Lavoro
Un’opportunità arriva da lontano, forse da una persona che non sentivi da tempo. Tieniti pronto. Non rispondere sempre no per prudenza.
Amore
Leggerezza, risate, voglia di stare bene. Ne avevi bisogno dopo un periodo complicato. Goditi la settimana senza sensi di colpa.
Salute
Ottima settimana sul fronte fisico. Se hai rimandato una visita medica, questo è il momento per prenotarla.
♑
Capricorno
22 dic – 19 gen
★★★★★
Lavoro
Risultati concreti, fatica ripagata. La costanza che metti in tutto quello che fai porta frutti visibili. Non è un caso: te lo sei guadagnato.
Amore
Meno rigidità, più calore. Non è debolezza: è intelligenza emotiva. La persona accanto a te ha bisogno di sentirsi vista, non solo organizzata.
Salute
Qualche stanchezza a metà settimana. Non saltare i pasti, anche quando sei di corsa. Un caffè non sostituisce il pranzo.
♒
Acquario
20 gen – 18 feb
★★★★★
Lavoro
Idee originali, visione larga. Il problema è che non riesci a farle capire agli altri. Cerca qualcuno che possa aiutarti a comunicarle meglio.
Amore
C’è una distanza emotiva da colmare. Sai già con chi. Fai il primo passo: l’orgoglio in amore costa più di quello che credi.
Salute
La mente non si ferma mai. Di notte soprattutto. Crea una routine serale che aiuti il cervello a rallentare prima di dormire.
♓
Pesci
19 feb – 20 mar
★★★★★
Lavoro
Settimana creativa, idee che arrivano da sole. Metti su carta quello che hai in testa prima che svanisca.
Amore
Sensibilità alta. Un gesto piccolo conta moltissimo, sia che lo fai tu sia che lo ricevi. I dettagli, questa settimana, fanno la differenza.
Salute
Sogni vividi, sonno leggero, mente che non si spegne. Attenzione allo stress accumulato. Trova un momento di quiete durante il giorno.