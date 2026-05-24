Cosa dicono le stelle questa settimana 25 – 31 maggio

Settimana dal 25 maggio al 31 maggio 2025

Cosa dicono le stelle questa settimana

Segno della settimana: Toro

Questa settimana il cielo si muove con una certa lentezza, quasi ti chiedesse di fare lo stesso. Mercurio in Gemelli accelera i pensieri e le parole, ma Saturno in Pesci frena le decisioni impulsive. Il messaggio è chiaro: pensa bene prima di parlare, specialmente sul lavoro.

Venere entra in Cancro martedì e porta calore nelle relazioni. È il momento giusto per ricucire qualcosa di rimasto in sospeso, per dire quello che hai rimandato troppo a lungo. Chi è in coppia vivrà giorni più sereni. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante verso il fine settimana.

La Luna piena di giovedì in Sagittario illumina tutto quello che hai tenuto nascosto, anche a te stesso. Qualcosa che covava sotto la superficie viene a galla. Non è necessariamente un problema: spesso è un’opportunità travestita da fastidio.

Sul fronte della salute, l’invito generale è alla moderazione. Niente eccessi, niente notti troppo corte. Il corpo, questa settimana, chiede rispetto. Ascoltalo.

I segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) vivranno i giorni migliori. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sentiranno le emozioni più intense. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) dovranno tenere a bada l’impazienza. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) avranno idee brillanti ma faranno fatica a metterle in pratica.