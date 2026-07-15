Giovanni Arena nuovo presidente di Decò Italia, Gasbarrino lascia dopo cinque anni

Giovanni Arena, Cavaliere del Lavoro e amministratore delegato del Gruppo Arena, è il nuovo presidente di Decò Italia. Il rinnovo del Consiglio di amministrazione della società consortile, partecipata da Gruppo Arena e Multicedi, è arrivato alla scadenza naturale del triennio di mandato. Arena subentra a Luigi Irollo di Multicedi, che ha guidato la presidenza negli ultimi tre anni.

Il nuovo Cda: Antley vicepresidente, Nicotra entra nel board

Il consiglio appena insediato ha definito anche gli altri ruoli apicali. Harald Antley, amministratore delegato di Multicedi, è stato nominato vicepresidente. Gabriele Nicotra, già direttore generale di Decò Italia, entra nel Cda come consigliere, una presenza che garantisce continuità operativa tra la governance e la gestione quotidiana della società. Arena è anche presidente di Gruppo VéGé, la centrale d’acquisto della grande distribuzione organizzata cui Decò Italia è collegata.

Gasbarrino lascia dopo cinque anni e risultati record

Il rinnovo coincide con l’uscita di Mario Gasbarrino dalla carica di amministratore delegato, per sua scelta. Gasbarrino ha accompagnato la nascita di Decò Italia e ne ha guidato lo sviluppo per l’intero quinquennio 2021-2026. I numeri del suo mandato sono netti: il fatturato della private label grocery è salito da 149 a 400 milioni di euro, una crescita del 168%. L’incidenza della marca del distributore sulle vendite totali è passata dal 14,9% al 23%, superando la media dell’Area 4, ferma intorno al 19,5%. Sotto la sua gestione sono stati lanciati il marchio premium Gastronauta, oggi con oltre 400 referenze, e oltre 400 nuovi prodotti, accompagnati dal restyling del packaging dell’intera linea a marchio Decò.

Arena e Pietro Ragozzino, presidente del Gruppo Multicedi, hanno salutato l’uscente con una dichiarazione congiunta. «Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a Mario per il prezioso contributo offerto in questi anni. La sua visione strategica e la capacità di interpretare l’evoluzione del mercato hanno consentito a Decò Italia di costruire un progetto industriale solido e distintivo. I risultati raggiunti rappresentano oggi una base importante sulla quale proseguire il percorso di crescita, continuando a investire in innovazione, qualità e competitività».

Gasbarrino ha risposto con parole altrettanto nette. «Lanciare e guidare lo sviluppo di Decò Italia è stata un’avventura professionale e umana straordinaria. Lascio un’azienda solida, dinamica e pronta ad affrontare con successo le sfide del mercato. Ringrazio i soci, il management e tutti i collaboratori per la fiducia e la collaborazione di questi anni».

La rotta del nuovo corso: insegne Decò e Gastronauta al centro

Con Nicotra alla direzione generale e il nuovo board guidato da Arena, Decò Italia punta a mantenere la traiettoria degli ultimi anni senza stravolgimenti di strategia. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il valore delle insegne Decò e Gastronauta, continuando a sviluppare la marca del distributore come leva competitiva nel mercato della grande distribuzione organizzata.