La musica emergente accende Aci Sant’Antonio: 16 artisti in gara al Lavinaio Rock Fest

Il Lavinaio Rock Fest torna ad Aci Sant’Antonio con un’edizione 2026 che vedrà 16 artisti emergenti da tutto il Sud Italia sfidarsi dal vivo. Le semifinali si terranno l’11 e il 12 luglio in Piazza Maggiore, mentre la finalissima è fissata per il primo agosto nella storica cornice della frazione di Lavinaio.

Il panorama musicale siciliano si prepara ad accogliere il secondo capitolo del Lavinaio Rock Fest, rassegna che si sta ritagliando uno spazio di rilievo per la valorizzazione della scena emergente. Nato nel 2025 per opera dell’associazione culturale La Riserva, l’evento compie un evidente salto di qualità strutturando una gara che vedrà esibirsi 16 artisti, scelti con cura su un totale di oltre sessanta candidature ricevute.

La formula e l’espansione del progetto

Il richiamo della manifestazione ha superato rapidamente i confini provinciali e regionali, registrando la partecipazione di band provenienti da diverse zone del Meridione, incluse formazioni da Palermo e dalla Lucania. Il meccanismo di selezione intreccerà il voto di una giuria tecnica al coinvolgimento diretto del pubblico, puntando a premiare la validità artistica e a stimolare la partecipazione attiva degli spettatori. Un approccio pensato per consolidare il legame tra la comunità locale e i musicisti.

Le date e i promotori

Il calendario prevede due serate di semifinale giovedì 11 e venerdì 12 luglio, che animeranno Piazza Maggiore nel cuore di Aci Sant’Antonio. L’atto conclusivo andrà in scena il 1° agosto, riportando i finalisti nella location simbolo che dà il nome al festival. La kermesse è realizzata con il supporto e il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio, in stretta collaborazione con la Consulta giovanile e vari partner culturali, ponendosi come vera e propria piattaforma per i nuovi talenti e momento di forte aggregazione sociale.