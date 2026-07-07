Aeroporto Catania riaperto dopo l’attività dell’Etna

Riaperto l’aeroporto di Catania: voli operativi dopo i giorni di stop

L’aeroporto di Catania Fontanarossa ha riaperto tutti i settori che erano stati chiusi a causa dell’evoluzione dell’attività vulcanica dell’Etna. Riprendono regolarmente le operazioni di volo, sia in partenza che in arrivo. La società di gestione dello scalo, la SAC, ha comunicato il ripristino completo delle attività senza fornire l’orario preciso dell’intervento, ma confermando che la situazione è tornata alla normalità.

Nei giorni scorsi le emissioni vulcaniche avevano costretto le autorità aeroportuali a sospendere le operazioni su alcuni settori dello scalo etneo, una misura precauzionale adottata per tutelare l’incolumità dei passeggeri e la sicurezza dei vettori in transito. Le chiusure parziali di questo tipo rappresentano una procedura standard negli aeroporti situati in prossimità di vulcani attivi: le ceneri e i gas emessi durante le fasi eruttive possono compromettere la visibilità, danneggiare i motori degli aeromobili e rendere pericolose le manovre di decollo e atterraggio. Fontanarossa, per la sua posizione geografica ai piedi dell’Etna, è uno degli scali europei più esposti a questo tipo di rischio e dispone di protocolli operativi specifici per gestire le emergenze vulcaniche in coordinamento con l’ENAC e i fornitori di servizi di navigazione aerea.

Comiso regolarmente attivo, nessuna interruzione

L’aeroporto di Comiso, secondo quanto reso noto dalla stessa società, non ha subito interruzioni nelle ultime ore. Lo scalo ragusano è rimasto operativo per tutta la durata delle criticità che hanno interessato Fontanarossa, garantendo una alternativa per i passeggeri della Sicilia orientale che avevano necessità di spostarsi durante il periodo di chiusura parziale del principale aeroporto siciliano.

Come gestire l’attesa: consigli pratici per i passeggeri

Con la riapertura ufficiale dei settori, le compagnie aeree stanno lavorando al ripristino progressivo dei propri programmi di volo. Tuttavia, la ripresa delle operazioni dopo una sospensione di questo tipo comporta inevitabilmente un periodo di assestamento: possono verificarsi ritardi a catena, modifiche agli orari originari e variazioni sulle assegnazioni dei gate. Per questo motivo la SAC raccomanda a tutti i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. È consigliabile consultare i canali ufficiali delle singole compagnie, le app di gestione delle prenotazioni o i tabelloni digitali dello scalo in tempo reale. La situazione è in evoluzione e nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti da parte della società di gestione. Possibili variazioni su orari e gate restano una variabile da tenere sotto controllo, soprattutto per chi ha prenotazioni nelle prime fasce della giornata o coincidenze strette da rispettare.