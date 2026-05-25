Notte di sangue a Catania: muoiono in due nello scontro tra moto e scooter

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Redazione 25 Maggio 2026 - 08:48

Due giovani sono morti nella notte in un incidente stradale all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci, a Catania. A perdere la vita un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka, coinvolti in un violento scontro tra una moto e uno scooter. I tentativi di rianimarli da parte del personale del 118 sono stati vani. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari.

L’incidente è avvenuto nella notte. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per entrambi i giovani non c’era nulla da fare. I rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono stati delegati alla Polizia Locale di Catania.

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