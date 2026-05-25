Confederazione Imprese Italia: Stefano Rapisarda eletto nuovo presidente provinciale di Catania

Stefano Rapisarda è il nuovo presidente provinciale della Confederazione Imprese Italia di Catania, eletto durante l’assemblea dei soci per il quadriennio 2026-2030. La nomina segna il rilancio della struttura territoriale dopo i mesi di commissariamento, con l’obiettivo di supportare il tessuto produttivo della Sicilia orientale e l’imminente apertura di una nuova sede.

La Confederazione Imprese Italia riparte da Catania con una nuova governance. Il 22 maggio si è tenuta l’assemblea dei soci presso la sede etnea per il rinnovo degli organi direttivi validi per il quadriennio 2026-2030, un momento che sancisce il rilancio organizzativo e operativo dell’associazione di categoria, pronta a confermarsi come polo di riferimento per i professionisti e le aziende della Sicilia orientale.

La nuova compagine direttiva e il superamento del commissariamento

L’incontro, indetto dopo il periodo di commissariamento dei mesi passati, ha visto la partecipazione del Segretario Generale Confederale Carlos A. Sorrentino e del Commissario Santo Schilirò Rubino. I soci hanno eletto all’unanimità il dottor Stefano Rapisarda, commercialista iscritto all’Ordine di Catania, quale nuovo Presidente provinciale, affidandogli la guida del percorso di sviluppo sul territorio.

La squadra che affiancherà il neo presidente è così formata:

Vice Presidente: Santo Schilirò Rubino

Santo Schilirò Rubino Tesoriere e Amministratore: Martina Tumello

Martina Tumello Segretario Generale Provinciale: Fausto Schilirò Rubino

Fausto Schilirò Rubino Consiglio Direttivo: Sebastiano Caldarella, Ettore Schilirò Rubino, Marianna Saffo e Valentina Distefano

Per il ruolo di Revisore Legale dei Conti sono stati designati Massimiliano La Delfa come effettivo e Giuseppe Guglielmino in qualità di supplente.

Prospettive future e l’apertura della nuova sede

Durante i lavori assembleari è emersa la volontà di potenziare l’offerta dei servizi rivolti al tessuto produttivo locale. A tal proposito è stata approvata l’attivazione di una nuova sede provinciale, concepita per essere più capiente e funzionale. I nuovi spazi ospiteranno i servizi di CAF e Patronato legati alla Confederazione, con lo scopo di fornire un’assistenza sempre più mirata alle imprese, ai lavoratori e all’intera cittadinanza del comprensorio etneo, da sempre motore economico dell’Isola in settori chiave come commercio, turismo e agroalimentare.