Carenza di vigili a San Pietro Clarenza: via alle assunzioni rapide con ASMEL

Il Comune di San Pietro Clarenza cerca un Istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato attingendo all’Elenco Idonei ASMEL, con scadenza candidature fissata al 4 giugno. Una procedura rapida per far fronte alla carenza di organico della Polizia Locale, che negli ultimi anni ha registrato un forte calo di personale in tutta Italia.

L’amministrazione di San Pietro Clarenza punta a rafforzare le forze dell’ordine sul proprio territorio ricorrendo a percorsi burocratici semplificati. Il Comune ha attivato un interpello, attraverso l’Elenco di Idonei ASMEL, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore di vigilanza. Gli interessati avranno tempo fino al prossimo 4 giugno per presentare regolarmente la propria candidatura.

La crisi degli organici e la soluzione rapida

L’iniziativa mira a colmare una lacuna che penalizza gran parte degli enti locali. I dati indicano che, negli ultimi quindici anni, la Polizia Locale ha subito una contrazione del 20% del personale, con una perdita stimata di circa 11mila operatori, compromettendo seriamente la capacità di controllo del territorio. L’impiego dell’elenco ASMEL risponde proprio a questa urgenza, permettendo di chiudere le procedure di reclutamento in appena 4-5 settimane. Un sistema veloce già adottato da circa mille amministrazioni in Italia, accessibile tramite una semplice delibera di Giunta comunale.

I numeri del bacino idonei

Attualmente, la piattaforma offre oltre 4.800 idonei immediatamente disponibili per i profili legati alla vigilanza, divisi tra funzionari e istruttori, aggiornati di recente tramite il Maxi Avviso 2025. La decisione presa a San Pietro Clarenza conferma la validità di questo strumento, pensato appositamente per agevolare i Comuni nelle assunzioni pubbliche garantendo tempi certi e percorsi amministrativi molto più snelli.