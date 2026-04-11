Consorzio Doc Sicilia: Alessio Planeta eletto presidente per il prossimo triennio

Passaggio di consegne al Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, Alessio Planeta è il nuovo presidente. Nominato dal Consiglio di amministrazione riconfermato per il prossimo triennio, l’amministratore delegato di Planeta succede ad Antonio Rallo con l’obiettivo di definire un nuovo piano vitivinicolo regionale.

Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha una nuova guida. Alessio Planeta, amministratore delegato dell’omonima azienda, è stato eletto presidente dal Consiglio di amministrazione, riunitosi all’indomani dell’assemblea dei soci che ha confermato l’organo direttivo per il prossimo triennio. Planeta raccoglie il testimone da Antonio Rallo (ad di Donnafugata), che resta comunque all’interno del direttivo per garantire continuità all’azione del Consorzio.

Un direttivo di peso per l’enologia isolana

Il nuovo CdA riflette l’intera filiera vitivinicola siciliana, unendo grandi realtà private e importanti realtà cooperative. Oltre a Planeta e Rallo, la squadra è composta da Vincenzo Ampola (Cantine Petrosino), Gaspare Baiata (Cantine Paolini), Giuseppe Bursi (Cantine Settesoli), Salvatore Chiantia (Cantina La Vite), Rosario Di Maria (Cantine Ermes), Giuseppe Figlioli (Cantine Birgi), Roberto Magnisi (Duca di Salaparuta), Filippo Paladino (Colomba Bianca), Letizia Russo (Feudo Arancio) e Alberto Tasca (Tasca d’Almerita).

Le sfide: dal Vinitaly al piano vitivinicolo regionale

Il neopresidente ha delineato fin da subito le priorità del suo mandato, sottolineando la forza di un gruppo di lavoro già solido e collaudato. «Le sfide sono molte – ha dichiarato Alessio Planeta -, ma siamo pronti a debuttare al Vinitaly e ad affrontare l’enorme mole di lavoro che ci attende». L’orizzonte strategico del Consorzio punterà in particolare a fornire un contributo decisivo per la definizione di un piano vitivinicolo regionale, strumento considerato essenziale per consolidare il posizionamento dei vini siciliani sui mercati internazionali.