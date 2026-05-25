Il Catania FC del futuro: Trantino incontra Pelligra e blinda il progetto rossazzurro

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha ricevuto a Palazzo degli Elefanti il presidente rossazzurro Rosario Pelligra. Sul tavolo il futuro del club, l’impegno della dirigenza dopo l’acquisizione di Torre del Grifo e la volontà di ritrovare compattezza in vista dei play off e delle prossime stagioni.

Il futuro del Catania FC passa anche dal dialogo tra la società e le istituzioni cittadine. Nella giornata di oggi, il primo cittadino Enrico Trantino ha accolto nel municipio etneo il patron rossazzurro Rosario Pelligra. Un vertice utile per fare il punto sulle prospettive della squadra e per ribadire la ferma intenzione di proseguire il progetto sportivo con immutato slancio, a prescindere da quello che sarà l’esito dei play off attualmente in corso.

Gli investimenti della proprietà e il nodo Torre del Grifo

All’incontro hanno preso parte anche il vicepresidente Vincenzo Grella e Mark Bresciano, membro del Consiglio di Amministrazione. La delegazione dirigenziale ha ripercorso le tappe del cammino iniziato quattro anni fa, subito dopo il drammatico fallimento che aveva cancellato il calcio professionistico alle pendici dell’Etna. Il sindaco ha preso atto del notevole sforzo economico sostenuto dall’attuale proprietà, che fino a questo momento ha immesso risorse per 40 milioni di euro, culminate di recente con la complessa operazione per l’acquisizione del centro sportivo di Torre del Grifo.

Le parti hanno concordato di darsi appuntamento tra una decina di giorni per un nuovo tavolo istituzionale: l’intento è tracciare un bilancio analitico del percorso fatto finora, soppesando i punti di forza e le criticità emerse, per poi definire le future strategie di sviluppo infrastrutturale e aziendale sul territorio etneo.

L’appello del sindaco Trantino alla città

A margine del confronto, il capo dell’amministrazione comunale ha lanciato un chiaro messaggio rivolto all’intero ambiente calcistico. “La Città di Catania si augura che si possa concludere al meglio la stagione sportiva salvaguardando la valorosa tradizione calcistica catanese, senza cedere al fatalismo e alla rassegnazione“, ha dichiarato il sindaco Trantino.

Servirà uno sforzo collettivo per superare i normali momenti di flessione vissuti durante il campionato: “È necessario ritrovare tutti insieme un rinnovato equilibrio per rendere sempre più forte e unita la società e la tifoseria con il numeroso mondo degli sportivi catanesi che seguono con passione, in ogni parte del mondo, le sorti della squadra rossazzurra“.