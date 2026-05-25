La Timpa di Leucatia brucia: fiamme vicino alle case, task force in azione

Un esteso incendio di vegetazione sta divorando dal primo pomeriggio la Timpa di Leucatia, nella zona nord di Catania. Massiccio il dispiegamento dei soccorsi: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e forze dell’ordine sono in azione per arginare le fiamme a ridosso del perimetro urbano.

La città di Catania è alle prese con un grave rogo scoppiato nell’area della Timpa di Leucatia. Le fiamme hanno aggredito la folta vegetazione, rendendo necessario l’intervento immediato di una task force per la messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto stanno operando quattro squadre dei Vigili del Fuoco, composte da personale permanente e volontario, supportate attivamente da due autobotti per circoscrivere l’avanzata del fronte del fuoco.

Le operazioni di spegnimento si presentano particolarmente complesse a causa della conformazione dell’area. La presenza di tralicci e l’estrema vicinanza alle abitazioni civili hanno impedito all’elicottero “Drago 142” del Reparto Volo etneo di effettuare i consueti lanci d’acqua dall’alto. Il mezzo aereo è comunque impiegato come prezioso supporto operativo per coordinare le manovre di terra. A dar manforte ai pompieri sono giunte tempestivamente anche diverse unità del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

L’emergenza ha richiesto un massiccio sforzo congiunto. A garantire l’ordine pubblico e a fornire ulteriore aiuto logistico sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e la Polizia di Stato, arrivata sul luogo persino con una propria autobotte di supporto. Presenti in via precauzionale anche i sanitari del Servizio 118, pronti a prestare eventuale assistenza ai residenti e agli operatori impegnati in prima linea.