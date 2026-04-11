Da Provenzano a Messina Denaro, come cambia la mafia e perché i giovani restano il terreno più delicato

La cattura di Bernardo Provenzano segnò la fine di una latitanza lunga 43 anni e la caduta del mito dell’intoccabile. Vent’anni dopo, quella pagina dialoga con l’arresto di Matteo Messina Denaro e con una mafia che cambia strumenti, linguaggi e riferimenti culturali. Se nel 2006 il potere mafioso si reggeva ancora su silenzio, pizzini e protezioni territoriali, oggi il quadro è mutato: la tecnologia accelera le indagini, ma nelle periferie sociali restano modelli deviati che continuano a sedurre una parte dei più giovani.

Ci sono date che restano scolpite nella memoria collettiva perché rompono un equilibrio che sembrava immobile. L’11 aprile 2006 è una di quelle date. Nel casolare di Montagna dei Cavalli, nelle campagne di Corleone, finiva la latitanza di Bernardo Provenzano, capo di Cosa nostra rimasto nascosto per 43 anni. Quella cattura non rappresentò soltanto un successo investigativo di primo piano, ma la dimostrazione concreta che anche il vertice più prudente, coperto e protetto dell’organizzazione mafiosa poteva essere raggiunto.

Per anni Provenzano era stato descritto come un’ombra, quasi un fantasma, tanto da alimentare una narrazione che lo voleva ormai marginale o addirittura fuori gioco. Il blitz del 2006 cancellò quella lettura e restituì l’immagine reale di un boss ancora operativo, capace di mantenere rapporti, dare indicazioni e reggere gli equilibri interni di Cosa nostra attraverso una rete fitta di contatti e pizzini.

Il valore di quell’arresto sta anche nel metodo con cui si arrivò al risultato. Non fu un colpo improvviso, nè una soluzione calata dall’alto. Fu il frutto di anni di lavoro investigativo, di osservazione dei movimenti, di controllo dei presunti fiancheggiatori, di pazienza, fallimenti e ripartenze. È questo il volto più serio del contrasto alla mafia: quello che non cerca l’effetto spettacolare, ma costruisce nel tempo prove, incastri e riscontri.

Dentro il covo, infatti, non c’era solo un latitante. C’era un archivio di relazioni, ordini e collegamenti che aprì nuove inchieste e contribuì a colpire la continuità della leadership corleonese. Con Provenzano si chiudeva una stagione precisa di Cosa nostra, quella dei capi in grado di unire comando, mediazione e controllo del silenzio.

Ma la mafia non finisce con l’arresto di un boss, per quanto decisivo. Si adatta, cambia pelle, abbassa il profilo, investe altrove, modifica il proprio linguaggio. Ed è qui che il filo della storia porta a Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, nei pressi della clinica La Maddalena, dopo quasi trent’anni di latitanza. Anche quella fu una vittoria dello Stato, ma maturata dentro un contesto profondamente diverso.

Ai tempi di Provenzano il cuore della comunicazione mafiosa passava ancora per i pizzini, per i contatti personali, per i messaggi affidati a circuiti ristretti e a una protezione territoriale molto forte. Nel caso di Messina Denaro, invece, le indagini si sono mosse in un ambiente dove le tracce digitali, i dati, le telecamere, l’incrocio informatico delle informazioni e l’uso di strumenti tecnologici avanzati hanno avuto un peso crescente nell’attività investigativa. Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno evidenziato il contributo di sistemi basati anche sull’analisi automatizzata delle targhe e dei movimenti, in un quadro investigativo dove cellulari, spostamenti e dati sanitari hanno assunto rilievo molto diverso rispetto al 2006.

Il confronto tra le due catture racconta bene quanto sia cambiato il terreno. Provenzano apparteneva a una mafia che si muoveva nel silenzio assoluto, nella campagna, nella ritualità contadina, nell’invisibilità costruita con mezzi poveri ma efficaci. Messina Denaro, pur restando latitante, viveva in un tempo già segnato dalla modernità, dai cellulari, dalle immagini, da una società dove nascondersi significa anche gestire una quantità di tracce impensabile per le generazioni mafiose precedenti.

Il cambiamento, però, non riguarda solo gli strumenti delle indagini. Riguarda anche la testa dei giovani, il contesto culturale, i riferimenti simbolici che si affacciano in alcune realtà fragili. Se la mafia tradizionale costruiva consenso attraverso l’omertà, la paura e il controllo del territorio, oggi in certi ambienti trova spazio anche una narrazione più rozza e diretta, che passa dai social, dall’ostentazione del denaro facile, da videoclip e linguaggi che trasformano il boss in un modello da imitare.

Dentro questa deriva si colloca anche il tema di alcuni neomelodici che, in diversi casi segnalati da inchieste e servizi giornalistici, hanno finito per evocare o glorificare ambienti criminali, clan e figure di malavita, trovando ascolto proprio tra ragazzi in cerca di identità, appartenenza e scorciatoie simboliche. Non si tratta di generalizzare un intero genere musicale, ma di riconoscere che esiste una zona opaca in cui certe canzoni, certi video e certi messaggi alimentano un immaginario tossico, dove il rispetto coincide con la forza, il successo con l’illegalità e lo Stato con un nemico da sfidare.

È forse questa la sfida più delicata del presente. Oggi lo Stato dispone di tecnologie, banche dati e strumenti investigativi che nel 2006 non avevano ancora lo stesso peso operativo. Ma nessuna innovazione basta se non si interviene anche sul terreno culturale. La partita non si gioca soltanto nelle procure o nelle sale operative, si gioca nelle scuole, nei quartieri, nei modelli che vengono consumati online ogni giorno. Perché la mafia può perdere i suoi grandi capi, può essere colpita nelle sue reti, ma continua a respirare finché riesce a farsi racconto, fascino deviato, scorciatoia sociale agli occhi di una parte del mondo giovanile.

E allora il lascito dell’arresto di Provenzano, letto accanto a quello di Messina Denaro, dice una cosa semplice e severa: i boss si possono prendere, i miti criminali si possono abbattere, ma la vera vittoria arriva soltanto quando a cadere è anche il loro potere di seduzione. Ed è su questo terreno che il lavoro dello Stato, della scuola, delle famiglie e dell’informazione resta ancora aperto.