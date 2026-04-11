Forza Italia Catania: la segreteria provinciale ufficializza le candidature per le Amministrative 2026

Forza Italia Catania, la segreteria provinciale serra i ranghi per le Amministrative 2026: ufficializzato il sostegno a Mario Brancato. Il segretario Marco Falcone annuncia le candidature di Giuseppe Castiglione a Bronte e Cettina Foti a Randazzo; il movimento azzurro punta su amministratori esperti e coalizioni unite per il rilancio dei territori etnei.

Si è riunita oggi la segreteria provinciale di Forza Italia Catania, presieduta dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, per definire le strategie in vista delle elezioni amministrative di maggio 2026. All’incontro, che ha visto la partecipazione di sindaci, dirigenti e amministratori locali, è stata ufficializzata la posizione del partito su alcuni centri chiave della provincia, consolidando l’asse di centrodestra intorno a figure di comprovata esperienza.

Ufficializzato il sostegno a Mario Brancato

Il passaggio centrale della riunione ha riguardato il comune di San Giovanni La Punta, dove Forza Italia ha formalizzato il proprio appoggio alla candidatura a sindaco dell’avv. Mario Brancato. Tale scelta si inserisce nel solco di una coalizione di centrodestra che mira a un progetto di rilancio strutturale per il territorio puntese, facendo seguito alla convergenza già registrata tra l’area politica vicina all’On. Andrea Messina e diverse forze civiche locali.

Castiglione e Foti in campo a Bronte e Randazzo

Sul fronte delle candidature dirette, il movimento azzurro ha confermato i propri nomi per la guida di due importanti comuni dell’area pedemontana:

Bronte: correrà per la carica di sindaco il deputato nazionale FI Giuseppe Castiglione.

Randazzo: la candidata ufficiale sarà Cettina Foti, attuale segretaria organizzativa provinciale del partito.

Coordinamento politico e visione per il territorio

Marco Falcone ha inoltre dato notizia di un confronto avvenuto in videoconferenza con i deputati regionali Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio, volto a garantire la massima compattezza del coordinamento politico in vista delle sfide di maggio. «Forza Italia si presenta con una proposta credibile e radicata – ha dichiarato Falcone – puntando su amministratori capaci e su una visione concreta per i territori», ribadendo la volontà del partito di confermarsi forza trainante e punto di riferimento per il buon governo nelle comunità locali catanesi.