«La Sicilia non è dei palazzi»: l’editore Palella difende l’autonomia del giornale
Salvatore Palella, a un anno dall’acquisizione del quotidiano “La Sicilia”, rivendica in un editoriale l’indipendenza della testata dai palazzi della politica. L’editore respinge le pressioni e ribadisce l’impegno a difendere un’informazione libera, non condizionabile dalle dinamiche pubblicitarie o dai governi.
Il traguardo del primo anno alla guida dello storico quotidiano catanese La Sicilia diventa l’occasione per tracciare un bilancio e, soprattutto, per lanciare un chiaro messaggio di autonomia. L’editore Salvatore Palella, in un incisivo editoriale in prima pagina, ha voluto ribadire la linea della testata, lontana da ogni forma di condizionamento politico o economico.
La difesa dell’indipendenza e il monito alla politica
Le parole scelte da Palella non lasciano spazio a interpretazioni: «Un giornale non nasce per compiacere il potere. Nasce per raccontarlo. Per controllarlo. Per ricordargli che la Sicilia non appartiene ai palazzi, ma ai siciliani». Un manifesto di libertà che respinge al mittente l’idea di trasformare le pagine del quotidiano, finendo per «diventare il bollettino di chi governa oggi» o di chi lo farà domani.
L’editore punta il dito contro chi tenta di confondere il «rispetto istituzionale con la sudditanza», criticando apertamente i tentativi di isolare la redazione o di usare i contratti commerciali come leva per addomesticare l’informazione. Su questo aspetto, il messaggio è netto: «Un giornale non si misura dalla quantità di pubblicità che riceve – avverte Palella – ma dalla libertà che conserva quando quella pubblicità non arriva».
A chiusura del suo intervento, lo sguardo si sposta sul panorama dirigente dell’Isola, auspicando l’emergere di una classe politica pronta ad ascoltare i territori e in grado di misurare il proprio valore attraverso risultati tangibili, allontanandosi dalle logiche di fedeltà ai propri cerchi magici.