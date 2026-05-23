Notte Europea dei Musei a Catania: apertura straordinaria al costo di un euro

Sabato 23 maggio Catania partecipa alla Notte Europea dei Musei. Dalle 20 alle 24, i siti della rete museale cittadina aprono le porte al costo simbolico di un euro. L’iniziativa è patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM ed è promossa anche dal Ministero della Cultura.

I siti aperti, con ultimo ingresso entro le 23.30, sono: l’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, la Chiesa San Nicolò l’Arena in piazza Dante, il Museo Vincenzo Bellini in piazza San Francesco d’Assisi, il Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele e il Polo Museale Santa Chiara di via Castello Ursino, dove sono visitabili le mostre «Kouros ritrovato» e «Romantica».

Al Palazzo della Cultura l’ingresso è libero per due mostre: «Sicilia e Italia nel cinema a pennello» e «Videogames, che storia! Emozioni in pixel, dagli albori agli anni 2000», quest’ultima in occasione di Etna Comics.

La serata alla Chiesa San Nicolò l’Arena ha un momento speciale: dalle 21.30 alle 22.30 concerto all’organo di Donato del Piano, a cura di Paolo B. Cipolla e Franco Lazzaro.