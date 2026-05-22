Giovani talenti e sapori di Sicilia: al via il Campionato Nazionale di Pasticceria al “Karol Wojtyla”

Catania capitale della pasticceria giovanile: dal 25 al 27 maggio 2026, la città ospita l’8ª edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia. La competizione, promossa dalla FIPGC in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto “Karol Wojtyla”, vede sfidarsi 22 scuole provenienti da tutta la Penisola con il tema “La Sicilia, profumi e sapori di un’isola dalle molteplici contaminazioni”, puntando a valorizzare il talento, la tecnica e le competenze professionali delle nuove promesse del settore.

La città di Catania si prepara ad accogliere l’8ª edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri, un evento riconosciuto dal MIM come “Evento d’Eccellenza Nazionale”[cite: 1]. La manifestazione, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2026, è organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) insieme all’Istituto Professionale di Stato “Karol Wojtyla” di Catania[cite: 1].

Il tema del 2026: omaggio alla Sicilia

Il tema scelto per questa edizione è “La Sicilia, profumi e sapori di un’isola dalle molteplici contaminazioni”[cite: 1]. Le 22 scuole in gara, rappresentate da team composti da due aspiranti pastry chef, dovranno cimentarsi nella realizzazione di[cite: 1]:

12 mignon innovativi [cite: 1].

[cite: 1]. 12 cioccolatini a base di frutta secca (nocciola, mandorla, arachide o pinolo)[cite: 1].

a base di frutta secca (nocciola, mandorla, arachide o pinolo)[cite: 1]. 12 praline caratterizzate dall’uso di ingredienti come arancia, fico d’India, fragola, limone o mandarino[cite: 1].

caratterizzate dall’uso di ingredienti come arancia, fico d’India, fragola, limone o mandarino[cite: 1]. Una pièce artistica di presentazione: un’opera d’arte interamente edibile che rappresenti l’identità siciliana[cite: 1].

Valutazione e formazione professionale

La giuria adotterà criteri di valutazione multidimensionali, analizzando non solo il gusto e l’estetica, ma anche l’organizzazione del lavoro e il rispetto delle norme igieniche[cite: 1]. Ogni creazione dovrà essere accompagnata da una brochure illustrativa che spieghi l’aspetto storico-culturale del dolce[cite: 1]. Particolare attenzione sarà riservata alle Soft Skills, valutando la capacità di collaborazione e la gestione dello stress in un contesto altamente competitivo[cite: 1].

Secondo il Presidente FIPGC, Matteo Cutolo, il campionato funge da ponte naturale tra il mondo della formazione e quello del lavoro, con l’obiettivo di elevare la figura del pasticciere a professionista completo[cite: 1]. In linea con questo pensiero, Michelangelo Raiola, Responsabile Comparto Scuole FIPGC, sottolinea come la competizione miri a fornire agli studenti strumenti concreti, stimolandoli a trasformare le conoscenze teoriche in competenze operative immediatamente spendibili nel mondo professionale[cite: 1].