Al via il bando da 448 milioni per le Pmi del Sud: fondo perduto e tasso zero per l’innovazione

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha firmato il decreto che attiva il nuovo bando “Investimenti sostenibili 4.0”: 448 milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Sardegna. Le agevolazioni coprono fino al 75% delle spese, con il 35% a fondo perduto e il 40% a tasso zero. Le domande si presentano tramite la piattaforma di Invitalia.

Il bando finanzia programmi di investimento innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico. Le tecnologie ammesse comprendono intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, IoT, big data, blockchain, realtà aumentata, simulazione e manifattura additiva – cioè la stampa 3D industriale. Saranno premiati, con criteri di valutazione specifici, i progetti orientati all’economia circolare, al miglioramento dell’efficienza energetica e all’innovazione nei processi produttivi in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Le spese ammissibili includono macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie fino al 40% del totale, software, licenze, certificazioni ambientali e consulenza specialistica. L’importo minimo delle spese è 750.000 euro, il massimo 5 milioni. I lavori devono partire dopo la presentazione della domanda e concludersi entro 18 mesi.

Come funzionano le agevolazioni

Le risorse – circa 216 milioni dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 e circa 224 milioni dalla restituzione di finanziamenti di precedenti programmi operativi – potranno essere integrate da ulteriori fondi europei qualora disponibili. Un quarto dell’importo totale è riservato alle micro imprese. Le domande si presentano a sportello tramite la piattaforma di Invitalia, soggetto gestore della misura, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Le agevolazioni coprono fino al 75% delle spese: il 35% a fondo perduto sotto forma di contributo in conto impianti, il restante 40% come finanziamento agevolato senza interessi con piano di ammortamento fino a 7 anni.