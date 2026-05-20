Intonaco sul cibo e mosche in cucina: bar sospeso a Tremestieri Etneo dopo l’ispezione della task force

Intonaco staccato dal soffitto, sporco sotto i banchi di lavoro, mosche e formiche in cucina: la task force coordinata dalla Polizia di Stato ha ispezionato un bar di via Nizzeti a Tremestieri Etneo e avrebbe riscontrato una serie di criticità igienico-sanitarie. Sanzioni per 4.500 euro e sospensione parziale dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

All’operazione hanno preso parte i poliziotti della squadra Volanti della Questura di Catania, il personale del Corpo Forestale e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e tecnici dei Servizi Veterinari, di Igiene Pubblica e dello Spresal del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania e gli agenti dell’ufficio Annona della Polizia Locale. Le verifiche avrebbero fatto emergere criticità su più fronti. Lo Spresal avrebbe riscontrato carenze nell’impianto elettrico e attrezzature da cucina prive degli adeguati sistemi di protezione. Le violazioni più gravi sarebbero però emerse dai controlli del Servizio Igiene Pubblica: intonaco staccato dal soffitto in misura tale da creare un pericolo concreto di contaminazione degli alimenti trattati in cucina, sporco sotto i banchi di lavoro, nella cappa di aspirazione e in diverse attrezzature per mancanza di pulizia ordinaria, oltre alla presenza di mosche e formiche nei locali della cucina. Per questo si è resa necessaria la sospensione parziale dell’attività del laboratorio fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.