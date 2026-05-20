Catania, rapina una dipendente di un b&b con una bottiglia di vetro: arrestato 22enne in corso Sicilia

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Redazione 20 Maggio 2026 - 06:56

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Ha minacciato la dipendente di un bed & breakfast con una bottiglia di vetro per farsi consegnare il denaro in cassa, poi ha tentato di nascondersi in una delle stanze della struttura. Un 22enne di origini tedesche è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per rapina aggravata in corso Sicilia a Catania. In tasca aveva ancora i 180 euro sottratti alla vittima.

La segnalazione è arrivata agli agenti della squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania durante i servizi di pattugliamento. Secondo quanto ricostruito, il 22enne avrebbe minacciato la dipendente di una nota catena di bed & breakfast in corso Sicilia con una bottiglia di vetro, per poi tentare di dileguarsi all’interno della struttura. A bloccarlo, prima dell’arrivo della polizia, è stato il direttore del b&b. Gli agenti hanno quindi fermato il giovane, trovato ancora in possesso dei 180 euro sottratti alla vittima. Le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla struttura avrebbero ripreso tutte le fasi della rapina, permettendo di ricostruire la dinamica dei fatti con precisione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 22enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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