Wave Summer Music 2026: svelato il programma ufficiale del festival itinerante tra Sicilia e Venezia

Il cartellone del Wave Summer Music 2026 accende l’estate della grande musica italiana: già venduti oltre 30.000 biglietti per la rassegna itinerante. Da giugno a settembre, il festival promosso da Giuseppe Rapisarda Management proporrà venti imperdibili date tra Catania, Palermo, Siracusa, Taormina e Venezia; una line-up straordinaria capace di far dialogare tradizione e contemporaneità, unendo sullo stesso palco leggende come Riccardo Cocciante e Gianni Morandi alle icone dell’urban e del pop odierno come Sfera Ebbasta, Salmo, Alfa e la pluripremiata Anna.

Il sipario si alza ufficialmente sulla nuova attesissima edizione del Wave Summer Music 2026, la kermesse itinerante firmata da Giuseppe Rapisarda Management che si attesta tra gli appuntamenti di spicco della stagione live nazionale. Con venti appuntamenti programmati e una prevendita che ha già polverizzato i primi 30.000 tagliandi, il festival toccherà alcune tra le più prestigiose cornici storiche e arene all’aperto d’Italia.

Grandi eventi in cornici storiche

L’edizione 2026 si caratterizza per l’alto profilo culturale delle sue tappe. L’organizzatore Giuseppe Rapisarda ha evidenziato come il festival si configuri come un progetto volto a coniugare la qualità delle proposte con la valorizzazione dei territori: in quest’ottica spiccano i due set esclusivi di Riccardo Cocciante previsti in piazza San Marco a Venezia e al Teatro Greco di Siracusa, oltre alla prestigiosa appendice di settembre al Teatro Antico di Taormina.

Tutti i protagonisti e i record di Anna

Il calendario del festival mette in risalto una proposta trasversale e intergenerazionale. Tra gli artisti più attesi c’è Anna, l’artista dei record risultata la cantante donna più ascoltata in Italia dal 2023 al 2025 e reduce dal successo planetario del singolo “Désolée”. Accanto a lei si alterneranno i live ad alto impatto scenografico di Salmo e Sfera Ebbasta, le sonorità urban di Luchè, Shiva e Tony Boy, la freschezza pop di Alfa, lo spessore cantautorale di Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti e Mannarino, fino al ritorno sulle scene dei Modà. La chiusura della manifestazione sarà affidata all’energia senza tempo di Gianni Morandi.

Il programma completo dei concerti

Di seguito il calendario ufficiale del Wave Summer Music 2026, suddiviso per mesi:

Giugno

19 giugno: Enrico Nigiotti – Teatro di Verdura, Palermo

Enrico Nigiotti – Teatro di Verdura, Palermo 25 giugno: Riccardo Cocciante – Piazza San Marco, Venezia

Riccardo Cocciante – Piazza San Marco, Venezia 27 giugno: Francesco Gabbani – Villa Bellini, Catania

Francesco Gabbani – Villa Bellini, Catania 30 giugno: Riccardo Cocciante – Teatro Greco, Siracusa

Luglio

17 luglio: Modà – Villa Bellini, Catania

Modà – Villa Bellini, Catania 24 luglio: Modà – Velodromo, Palermo

Modà – Velodromo, Palermo 30 luglio: Luchè – Velodromo, Palermo

Luchè – Velodromo, Palermo 31 luglio: Alfa – Velodromo, Palermo

Alfa – Velodromo, Palermo 31 luglio: Luchè – Villa Bellini, Catania

Agosto

1 agosto: Sfera Ebbasta – Velodromo, Palermo

Sfera Ebbasta – Velodromo, Palermo 6 agosto: Shiva – Villa Bellini, Catania

Shiva – Villa Bellini, Catania 7 agosto: Anna – Velodromo, Palermo

Anna – Velodromo, Palermo 9 agosto: Salmo – Villa Bellini, Catania

Salmo – Villa Bellini, Catania 11 agosto: Salmo – Velodromo, Palermo

Salmo – Velodromo, Palermo 27 agosto: Tony Boy – Velodromo, Palermo

Tony Boy – Velodromo, Palermo 28 agosto: Anna – Villa Bellini, Catania

Settembre

5 settembre: Alfa – Teatro Antico, Taormina

Alfa – Teatro Antico, Taormina 5 settembre: Mannarino – Villa Bellini, Catania

Mannarino – Villa Bellini, Catania 17 settembre: Gianni Morandi – Teatro di Verdura, Palermo

Gianni Morandi – Teatro di Verdura, Palermo 19 settembre: Gianni Morandi – Villa Bellini, Catania

I biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone sono già disponibili sulle piattaforme di vendita online e nei circuiti di prevendita abituali sul territorio.