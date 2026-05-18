Urso a Catania: «Lo scalo più appetibile del Mediterraneo». Parte la gara per la privatizzazione

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Redazione 18 Maggio 2026 - 11:39

È partita oggi a Catania la procedura per la raccolta delle manifestazioni d’interesse per la privatizzazione della società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è presente in città e lancia la visione: i due scali come un’unica piattaforma aeroportuale, la più significativa nell’area dell’Europa mediterranea.

«Gli aeroporti di Catania e Comiso si parlano e vanno concepiti come un’unica piattaforma aeroportuale, l’uno a supporto dell’altro», ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. «Questo potrà essere incrementato in maniera significativa da coloro che si aggiudicheranno la gara di privatizzazione, essendo a mio avviso l’aeroporto più appetibile che può maggiormente crescere nel Mediterraneo». Urso ha poi delineato le condizioni per i soggetti interessati: «La parte prevalente delle offerte deve essere quella degli investimenti che si aggiungeranno a quelli che Stato, governo ed enti locali hanno messo a disposizione. Chi parteciperà avrà piani di sviluppo ulteriori che consentiranno di fare di questa piattaforma aeroportuale la più significativa nell’area dell’Europa mediterranea».

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