Entra nell’appartamento e aggredisce una 29enne: preso pochi minuti dopo nel quartiere Cibali

Un 48enne catanese è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania con l’accusa di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. L’uomo avrebbe fatto irruzione nell’abitazione di una 29enne nel quartiere Cibali nel pomeriggio, aggredendola. Rintracciato pochi minuti dopo nelle immediate vicinanze, è stato bloccato dai militari anche mentre alcuni cittadini manifestavano atteggiamenti ostili nei suoi confronti.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112 NUE che segnalava una grave aggressione all’interno di un’abitazione del quartiere Cibali. Le gazzelle del Nucleo Radiomobile sono arrivate immediatamente sul posto. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 48enne si sarebbe introdotto abusivamente nell’abitazione della vittima e l’avrebbe aggredita. I Carabinieri hanno raccolto nell’immediatezza le prime dichiarazioni della 29enne e dei presenti, acquisendo elementi determinanti per l’identificazione del responsabile. Le ricerche nell’area circostante hanno dato esito positivo in pochi minuti: l’uomo era ancora nelle vicinanze del luogo dell’accaduto.

Il fermo e la tensione in strada

Il 48enne è stato bloccato in un contesto particolarmente delicato: alcuni cittadini, richiamati dalle urla e venuti a conoscenza di quanto accaduto, avrebbero manifestato atteggiamenti ostili nei confronti dell’uomo fermato. I militari lo hanno messo in sicurezza e condotto presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di polizia giudiziaria. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato in flagranza.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.