Applausi e wild card per Verona: Ambelia chiude la Fiera del Cavallo da regina del Mediterraneo

Si è chiusa domenica 17 maggio tra gli applausi del Galà Equestre la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo alla Tenuta Ambelia di Militello Val di Catania. Tre giorni di sport, allevamento, razze autoctone siciliane, spettacoli e incontri con buyer internazionali. Il commissario straordinario dell’Istituto Incremento Ippico Ignazio Mannino: «Ambelia si conferma Regina del Mediterraneo».

Sul Campo Trinacria il Concorso di Salto a Ostacoli 128×128 by Fieracavalli Verona ha assegnato le wild card per la vetrina internazionale di novembre. I tre vincitori che hanno staccato il biglietto per Verona: il catanese Gabriele Carrabotta nella categoria 1,35, il palermitano Manfredi Testaverse nella 1,25 e il messinese Rosario De Leo nella 1,15. Sul campo Ambelia si è conclusa la tappa del circuito allevatoriale Masaf con la finale del salto in libertà: sul podio le femmine baie dell’allevamento Del Castello con Lilibet, Kila e Olympia, tutte presentate dal preparatore Mario Valerio Pulvirenti. Sul campo Bruno 75 specialisti della monta western si sono sfidati nella prova slalom.

L’apertura e i momenti istituzionali

La manifestazione si era aperta venerdì con la cerimonia inaugurale e un momento di forte valore simbolico: la consegna di tre cavalli Sanfratellani – Vulcano, Sultano e Uranio – donati dall’Istituto Incremento Ippico al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Tra gli appuntamenti più significativi il convegno sull’evoluzione del ruolo del cavallo, dalla tradizione delle cavalcate storiche alle applicazioni in ippoterapia. Esposti per tutta la durata della fiera la sella e il frustino originali di Francesco Baracca, l'”Asso degli Assi” della Prima Guerra Mondiale, concessi dalla Casa Museo Gino Augusti 900. L’Ambelia Food & Drink, promossa con Sicindustria e Enterprise Europe Network, ha favorito l’incontro tra produttori siciliani e buyer internazionali su agroalimentare, olio e vini.

Le parole di Mannino

«In questi tre giorni Ambelia ha accolto sport, allevamento, razze autoctone, spettacoli, attività per le famiglie, momenti culturali e incontri professionali legati anche alla promozione delle produzioni siciliane», ha dichiarato il commissario straordinario Ignazio Mannino. «È questa la direzione sulla quale intendiamo continuare a lavorare: fare della Tenuta un luogo sempre più vivo, aperto, funzionale e capace di mettere insieme tradizione, competenza tecnica, biodiversità, cultura rurale e sviluppo del territorio».