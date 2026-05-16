Un vero jet nel centro storico: Catania ha il primo aereo-scuola d’Italia

È arrivato a Catania il primo aereo-scuola d’Italia interamente dedicato all’addestramento dei futuri tecnici manutentori secondo gli standard europei EASA Part-66. Il jet turbofan è stato trasferito stanotte nella nuova sede dell’ITS Academy Mobilità, Sostenibilità e Logistica. L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 19 giugno 2026.

Non un simulatore virtuale ma un vero laboratorio immersivo: gli studenti potranno operare direttamente su strutture, impianti e componenti reali dell’aeromobile, riproducendo le principali attività normalmente svolte negli hangar aeroportuali. «È un progetto lungimirante studiato nei minimi dettagli che prende finalmente forma», ha dichiarato la direttrice dell’ITS Academy Brigida Morsellino. «Parliamo del riscatto per i ragazzi siciliani e per tutti noi che crediamo in quello che stiamo facendo e che pensiamo che questo luogo possa diventare un trampolino di lancio per costruire il loro futuro». Il presidente Antonio Scamardella ha spiegato che «il trasferimento di questa notte serve a lanciare un messaggio chiaro che porterà all’inaugurazione della nuova sede il 19 giugno 2026». Giuseppe Maria Sassano dell’ITS Academy ha aggiunto: «Siamo riusciti a portare questo meraviglioso aereo nel centro storico di Catania. Sarà un laboratorio innovativo e permetterà ai nostri ragazzi di fare formazione direttamente a bordo del veicolo. Dimostriamo che la Sicilia che vuole crescere riesce a essere innovazione e a portare sviluppo su tutto il territorio».