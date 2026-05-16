Importunavano gli automobilisti ai semafori: quattro lavavetri denunciati a Catania

Quattro lavavetri molesti fermati e denunciati dalla Polizia di Stato nella zona Borgo di Catania. I quattro uomini, due di nazionalità nigeriana e due del Bangladesh, importunavano gli automobilisti in coda ai semafori di viale Vincenzo Giuffrida, via Ingegnere e viale Antonino Longo. Uno dei nigeriani, risultato privo del permesso di soggiorno, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, nell’ambito dei controlli per il contrasto al degrado urbano, avrebbero notato i quattro uomini mentre importunavano gli automobilisti fermi ai semafori, costringendoli a subire il lavaggio del parabrezza e a corrispondere una somma di denaro per la prestazione non richiesta. Alla vista della pattuglia, i quattro avrebbero tentato la fuga, ma sono stati bloccati e accompagnati in Commissariato per gli accertamenti del caso. Dalla consultazione delle banche dati è emerso che uno dei cittadini nigeriani era privo del permesso di soggiorno: dopo gli adempimenti di rito a cura dell’Ufficio Immigrazione, è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.