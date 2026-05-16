Un asteroide e un documentario Rai: la “politica della bellezza” di Presti arriva in tv

La Rai dedica un documentario ad Antonio Presti, mecenate siciliano a cui l’International Astronomical Union ha intitolato nel 2024 un asteroide per il suo impegno nella “politica della bellezza”. “Asteroide 20049 Antonio Presti”, prodotto da Rai Documentari, va in onda martedì 19 maggio su Rai 3 alle 15.25 e poi su RaiPlay.

Il documentario prende avvio dall’Osservatorio Astrofisico di Isnello, in Sicilia, da dove si osserva l’asteroide a lui dedicato, e racconta i momenti chiave di una filosofia fondata sull’arte come dono e responsabilità etica. Dagli anni ’80 Antonio Presti dedica la sua vita e il suo patrimonio personale alla trasformazione sociale attraverso la bellezza. L’asteroide rappresenta simbolicamente l’ultimo riconoscimento di un percorso iniziato con Fiumara d’Arte, il parco di sculture di artisti internazionali più vasto d’Europa, poi con l’Atelier sul Mare, albergo-museo di arte contemporanea, e proseguito con MAGMA, museo a cielo aperto nel quartiere di Librino a Catania.

Librino, da periferia a cuore pulsante

È a Librino che il lavoro di Presti ha prodotto la trasformazione più radicale. Attraverso interventi artistici che hanno coinvolto direttamente la comunità, il quartiere è stato trasformato da luogo di margine in terreno fertile di rigenerazione urbana. «Vorrei che venire a Librino non significasse solo venire a vedere il museo a cielo aperto, ma assumesse anche un valore civile e politico, dove il pubblico partecipa al progetto creativo con la sua presenza e la sua azione, riappropriandosi del territorio e restituendo economia», spiega Presti. «MAGMA rappresenta un processo sociale comunitario unico nel mondo che ha un valore educativo importante, sia civile che spirituale».