Randazzo, incidente stradale rivela guida sotto stupefacenti: denunciato 20enne di Adrano

Un incidente stradale autonomo sulla SS 120 a Randazzo ha fatto scattare i controlli dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Gli accertamenti sanitari sul conducente, un 20enne, avrebbero rivelato valori molto elevati di cannabinoidi nel sangue. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sull’SS 120 all’intersezione con la SS 284. Il 20enne era rimasto coinvolto in un incidente autonomo e si era reso necessario il suo trasporto al presidio ospedaliero. L’inconsueta dinamica del sinistro avrebbe insospettito i Carabinieri, che hanno chiesto alla direzione medica dell’ospedale di effettuare accertamenti urgenti per verificare la presenza nel sangue di alcol o sostanze stupefacenti. Gli esami avrebbero confermato che il giovane si era messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di stupefacenti, con valori particolarmente elevati riferibili ai cannabinoidi. Il 20enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada, che prevede sanzioni penali, la sospensione o la revoca della patente e il sequestro del veicolo nei casi più gravi.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.