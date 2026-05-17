Ketamina e cocaina vicino a piazza Borsellino: il weekend dei controlli a Catania

Weekend di controlli interforze nel centro storico di Catania: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri in campo per la movida. Il bilancio: 392 persone identificate, 181 veicoli controllati, 12 parcheggiatori abusivi sanzionati, due giovani trovati con ketamina, cocaina e marijuana nei pressi di piazza Borsellino. Sanzioni per circa 71.000 euro da parte dei Carabinieri. Nessun disordine registrato.

Il dispositivo della Questura di Catania ha presidiato piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena, via Gemmellaro e viale Kennedy. Sono state identificate 296 persone – 39 con precedenti penali – e controllati 111 veicoli. Durante i controlli nei pressi di piazza Borsellino, le volanti avrebbero fermato un 24enne trovato in possesso di 1 grammo di ketamina e una dose di cocaina, e un 25enne con 2,50 grammi di marijuana e una dose di cocaina: entrambi segnalati in Prefettura come assuntori. Effettuati anche due controlli amministrativi in esercizi di vicinato – uno in via Umberto e uno in via Pacini – senza riscontrare irregolarità. Sul fronte viabilità, 11 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 5 per mancata revisione, 3 per assenza di documenti e 3 per sosta irregolare. Una vettura era parcheggiata sugli stalli riservati ai disabili ed è stata rimossa con il carro attrezzi.

Parcheggiatori abusivi e Carabinieri

Intensificata l’attività contro i parcheggiatori abusivi nelle zone di piazza Manganelli, piazza Borsellino, via Dusmet, via Lavandaie, corso Sicilia, Largo Paisiello e lungomare: 12 soggetti fermati e sanzionati, somme sequestrate. Alcuni, recidivi e già destinatari del Dacur, sarebbero stati denunciati in stato di libertà. I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno identificato 96 persone, controllato 70 veicoli e adottato 43 provvedimenti di sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della Strada sono state 56, per un totale di circa 71.000 euro e la decurtazione di 175 punti patente. Tra le violazioni: 10 per guida senza patente mai conseguita, 15 per assenza di copertura assicurativa, 17 per mancato uso del casco, 1 per guida di veicolo sotto sequestro. L’etilometro ha interessato 11 conducenti – 7 nella fascia 18-22 anni – senza rilevare irregolarità.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.