Pnrr, Razza: “La Sicilia cresce grazie ai fondi europei”

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia rilancia i dati del Sole 24 Ore: Sicilia prima per crescita, occupazione e sviluppo grazie ai fondi europei.

«Il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord e la Sicilia registra i numeri più significativi». È il commento dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Ruggero Razza, vicecoordinatore della commissione Budg al Parlamento europeo, dopo l’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore sull’impatto degli investimenti europei e del PNRR.

Secondo Razza, i dati confermano come le risorse europee, se accompagnate da una strategia politica chiara, possano produrre effetti concreti su economia e occupazione. «Dopo quasi quattro anni di governo guidato da Giorgia Meloni – afferma – emerge un Sud che cresce, che produce risultati e che dimostra di poter essere protagonista».

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea come gli investimenti dell’Unione Europea, dai fondi di coesione al programma Next Generation EU, abbiano generato effetti tangibili: aumento dell’occupazione, crescita del PIL e nuove opportunità per imprese e territori.

«Non parliamo più di numeri astratti o strumenti teorici – aggiunge Razza – ma di risultati che incidono sulla vita delle persone, sulla capacità delle aziende di investire e sulle prospettive di sviluppo dei territori».

Per l’eurodeputato siciliano, cambia anche il racconto politico del Mezzogiorno: «Per troppo tempo il Sud è stato associato esclusivamente all’assistenzialismo. Oggi invece emerge una realtà diversa, fatta di crescita economica, occupazione e capacità di attrarre investimenti».