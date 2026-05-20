Misterbianco, spari nella notte a Lineri: duello tra scooter, colpite auto in sosta. Indagano i Carabinieri

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Redazione 20 Maggio 2026 - 09:15

Quattro colpi di pistola nella notte nel quartiere di Lineri, a Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, due scooter si sarebbero fronteggiati sparandosi contro: i proiettili avrebbero colpito alcune auto parcheggiate in strada. Indagano i Carabinieri della Stazione di Misterbianco, coordinati dal Comando Provinciale di Catania.

I colpi sono stati esplosi intorno alle 2 di notte. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, due persone a bordo di altrettanti scooter avrebbero ingaggiato un duello a fuoco per strada, sparandosi l’uno contro l’altro. I proiettili avrebbero mancato i bersagli e colpito alcune auto in sosta nelle vie del quartiere periferico di Lineri. Le indagini sono in corso.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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