Pattuglie in pescheria e tassisti abusivi sanzionati: Catania accoglie 15.000 crocieristi in sicurezza

Cinque navi da crociera in due giorni, quasi 15.000 passeggeri provenienti da tutto il mondo: Catania ha messo in campo un piano straordinario di sicurezza per accogliere il maxi afflusso turistico di lunedì e martedì. La regia è stata della Polizia di Stato, in coordinamento con Comune, Autorità Portuale, Polizia Locale e Protezione Civile.

L’operazione è stata preceduta da riunioni di pianificazione presso la Questura di Catania, con la partecipazione della Polizia di Frontiera, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità Portuale, della Polizia Locale, della Protezione Civile e della responsabile della sicurezza del terminal crociere. All’interno del porto la gestione della sicurezza e della viabilità dei passeggeri è stata affidata alla Polizia di Frontiera, alla Capitaneria di Porto e all’Autorità Portuale, in collaborazione con lo staff del terminal. All’esterno, la Polizia Locale ha curato la viabilità in un contesto particolarmente complesso: decine di autobus in entrata e uscita per le escursioni verso l’Etna e Taormina. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati guide e tassisti abusivi che tentavano di approfittare dei turisti presenti in città. La Protezione Civile ha fornito orientamento ai visitatori per garantire attraversamenti pedonali sicuri.

Pattuglie in pescheria e al mercato

Le volanti e le moto volanti della Questura hanno perlustratoil territorio concentrandosi sui luoghi di interesse turistico, con pattuglie a piedi nei mercati storici come la pescheria e la “fera ‘o luni”. Anche gli agenti in borghese della Squadra Mobile hanno pattugliato la zona per prevenire comportamenti illeciti. La presenza dei poliziotti in moto e in volante ha incuriosito anche i turisti più piccoli, che in più occasioni hanno chiesto di fare una foto ricordo con gli agenti.