Sconto Immediato Tari: se abiti in questa città ti invidieranno tutti | Mai così bassa

Se anche tu detesti il pagamento della Tari, sappi che esiste una città in cui la tassa non è mai stata così bassa. Ecco dove.

La Tari è indubbiamente una delle tasse più detestate dagli italiani che, tuttavia, è fondamentale per la raccolta della spazzatura nelle città. Se da alcune parti può raggiungere delle cifre stellari, esiste una città in Italia che, proprio in queste ore, ha annunciato una bellissima notizia ai propri cittadini. Ecco dunque in quale luogo la Tari non è mai stata così bassa.

Oggigiorno non tutti riescono a sostenere le tasse e le bollette e molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese.

Tra le tasse più detestate e meno pagate dagli italiani troviamo proprio la Tari: la tassa relativa ai rifiuti della nostra nazione. Questo pagamento deve essere necessariamente sostenuto da tutti i cittadini che posseggono un immobile atto a produrre dei rifiuti urbani. Insomma, è praticamente impossibile sfuggire dalla Tari e, spesso e volentieri, può raggiungere delle cifre stellari.

Esiste tuttavia una città in cui questa tassa non è più un problema e il primo cittadino ha rallegrato tutti quanti con una bellissima notizia.

In quale città la Tari costa meno

Ebbene sì, la città in cui la Tari costa meno rispetto alle altre della nostra nazione è proprio Acireale, in Sicilia. Proprio in queste ore il consiglio comunale ha approvato la delibera “Presa d’atto della revisione del piano economico finanziario Tari periodo regolatorio 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2024”. Ma quale beneficio comporterà questo atto ai cittadini di Acireale? La tanto odiata tariffa Tari scenderà del 6.80%. Inutile dire che la notizia ha immediatamente rallegrato tutti i cittadini siciliani.

Subito dopo l’approvazione di questo atto, il sindaco Roberto Barbagallo ha deciso di dire alcune parole in merito.

Le parole del primo cittadino

Dopo aver approvato il Piano Economico Tari 2024, il primo cittadino ha dichiarato: “Ci siamo riusciti nonostante i tempi strettissimi, l’ultimo giorno utile, ma dovevamo farlo perché avevamo promesso ai nostri concittadini una riduzione della Tari che quest’anno scenderà del 6.80%.” Dopodiché il sindaco Barbagallo ha aggiunto che il comune si è impegnato a realizzare dei termovalorizzatori e l’ampliamento delle discariche per permettere ai cittadini di Acireale di abbassare sempre di più il costo della Tari. Un bellissimo esempio che dovrebbe servire a tutti i comuni d’Italia per riuscire ad abbassare questa tanto odiata tariffa annuale.

Insomma non tutti, in fin dei conti, odiano la tassa sui rifiuti e Acireale è riuscita ad andare incontro ai propri cittadini!