Meteo Agosto: puoi disdire le ferie | Disastro già annunciato

Brutte notizie per chi va in ferie ad agosto: il meteo è dei peggiori, tutto vero

Sebbene oggi come oggi i mesi delle ferie estive siano quattro, da giugno a settembre, in realtà il periodo per eccellenza delle vacanze estive è agosto. Fino a qualche decennio fa, infatti, ad agosto l’Italia intera si fermava e praticamente tutti andavano in vacanza: gli unici a continuare a lavorare erano (e sono) quelli che vivono nelle zone turistiche, quindi mare e montagna.

Ancora oggi, la maggior parte degli italiani sceglie agosto per andare al mare, in montagna o comunque per concedersi le ferie. Ormai manca poco: tra qualche giorno, infatti, inizieranno le lunghe code in autostrada, la congestione degli aeroporti e le spiagge ricominceranno ad essere colme di famiglie, amici e serenità, in quella che è la tipica estate italiana.

Quest’anno, però, c’è un nemico delle ferie ed è il meteo che, già per chi è andato a giugno, ha comportato giorni di pioggia, vento e freddo. Anche ad agosto non sarà del tutto clemente, i meteorologi l’hanno detto chiaramente: ecco le previsioni.

Previsioni meteo di agosto: addio ferie

Per la prima metà del prossimo mese, i meteorologi prevedono temperature estremamente elevate in tutt’Italia a causa di un’ondata di calore sahariana di intensità straordinaria. Questo sarà determinato dall’avanzamento di masse d’aria calda e secca, provenienti dal Sahara, verso Nord: dopo aver attraversato il Mediterraneo raggiungeranno l’Italia, che quindi vedrà temperature anche oltre i 40°C e sui 45°C in Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché Milano, Roma e Firenze. Il caldo estremo, però, sappiamo bene essere anche un pericolo, soprattutto per le coltivazioni che richiedono masse ingenti di acqua e per i soggetti più fragili.

Per chi va al mare a settembre, invece, “buone” notizie: se di solito per questo mese si temono piogge incessanti, quest’anno le temperature più alte caratterizzeranno anche questo periodo, quindi ci saranno poche precipitazioni e un gran caldo.

Cosa succederà in autunno

Con l’avanzare dell’autunno, comunque, le piogge torneranno a farsi vedere ma a questo non si accompagnerà un normale calo delle temperature: anche nella prossima stagione, infatti, il termometro segnerà valori sopra la media.

Se temete il caldo delle prossime settimane, vi consigliamo di esporvi al sole solo di mattina e nel tardo pomeriggio, proteggendovi nelle ore in cui è più forte. Inoltre, bagnatevi spesso entrando in mare o facendo una doccia, copritevi la testa con un cappello e tutelate soprattutto i più fragili, quindi anziani e bambini.