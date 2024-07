Bimbo ferito, ritrovato il cane rottweiler

E’ stato ritrovato a Santa Maria di Licodia il cane rottweiler che nei giorni scorsi aveva azzannato un bambino di 4 anni, ferendolo in modo grave. Il piccolo comunque non è in pericolo di vita. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Adrano e quelli della Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia hanno condotto l’animale in un canile, nel quale è stato messo in sicurezza. Già poco prima di avere azzannato il bambino a Santa Maria di Licodia, il cane aveva ferito una bambina sempre di 4 anni a Paternò. Il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, aveva emesso un’ordinanza per evitare che le persone transitassero per le strade in cui il cane di grossa taglia si aggirava.

