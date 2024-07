Alberto Matano impallidito: i vertici Rai hanno appena deciso | Non ci sarà

Non ci sarà, ormai l’hanno deciso: Alberto Matano è out.

Classe 1972, Alberto Matano è un giornalista e autore televisivo molto apprezzato nel settore. La sua carriera è iniziata, dopo la laurea in giurisprudenza, con un’esperienza di collaborazione per Rete News a Montecitorio e, dopo un’esperienza anche all’Agenzia ANSA, nel 1999 entra in Rai, nel Giornale Radio.

Nel 2007, Gianni Riotta lo vuole al TG1 e qui inizia a seguire la cronaca politico-parlamentare e, dal 2013 al 2019, conduce l’edizione delle 20 del telegiornale di Rai 1, quindi il più seguito e il più importante.

Parallelamente, però, lavora anche in programmi di intrattenimento come Unomattina Estate, che lo portano ad entrare quotidianamente nelle case di tutti gli italiani e di farsi conoscere da un altro punto di vista. Dopo tutti questi anni di grandi successi, però, nelle ultime ore c’è stata una battuta d’arresto per lui: la notizia è ufficiale.

Alberto Matano fuori, ora arriva lei

Una delle trasmissioni più amate di Alberto Matano è La vita in diretta, che anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista dello share televisivo e che quindi si avvia verso una nuova edizione assicurata, nel 2025. L’anno prossimo, però, ci saranno delle novità per quanto riguarda la conduzione di questo programma e per Alberto Matano potrebbero non essere delle belle notizie. Proprio per via degli ottimi risultati, la Rai ha deciso che il programma non andrà più in onda dal lunedì al venerdì ma dal lunedì al sabato e andrà quindi a sfidare Verissimo, che va in onda nel pomeriggio del sesto giorno su Canale5.

Per la puntata del sabato, però, i vertici hanno deciso un cambio di rotta. A condurla infatti non sarà Alberto Matano, che comunque manterrà il timone del programma per il resto delle puntate e quindi lungo la settimana, ma ci sarà una sua collega, anch’ella proveniente dal giornalismo e in particolare modo dal TG1.

Arriva Emma D’Aquino

Ebbene sì, a La vita in diretta nell’appuntamento del sabato pomeriggio arriverà Emma D’Aquino, volto del TG1 per molti anni e giornalista professionista molto amata nel settore. Anche lei, come Matano, a fianco della passione per il giornalismo ha sempre portato avanti quella per l’intrattenimento e, nell’estate del 2023, per Rai 3 ha condotto Amore Criminale e Ribelli, due trasmissioni che l’hanno mostrata ai telespettatori sotto un nuovo punto di vista. Da settembre, quindi, ogni sabato pomeriggio sfiderà Silvia Toffanin e il suo Verissimo: chissà chi spunterà la battaglia dello share!