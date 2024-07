Aeroporto di Catania, graduale riapertura

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica la riapertura per fasi dello scalo, in relazione alle attività di bonifica necessarie per l’agibilità delle infrastrutture.

Le operazioni di volo riprenderanno secondo il seguente schema:

· dalle ore 18.00 locali saranno ripristinate le sole partenze;

· ⁠dalle ore 20.00 locali saranno consentiti anche gli arrivi ma con una restrizione pari a 4 movimenti ogni ora;

· ⁠dalle ore 22.00 locali saranno ripristinate tutte le operazioni.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.