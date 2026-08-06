Visite guidate Ferragosto Catania: tre siti da scoprire

Dal 14 al 16 agosto visite al Monastero dei Benedettini, Orto Botanico e Villa Cerami. Orari, prezzi e come prenotare con Officine Culturali.

Visite guidate Ferragosto Catania: tre location da scoprire

Officine Culturali organizza visite guidate Ferragosto Catania dal 14 al 16 agosto tra i principali siti culturali della città. Gli appuntamenti riguardano il Monastero dei Benedettini, l’Orto Botanico dell’Università e Villa Cerami. Le attività rientrano nel programma estivo “Luoghi Comuni”, dedicato al patrimonio naturale e storico di Catania e alle persone che lo vivono. Un calendario di esperienze che trasforma luoghi conosciuti e spazi da scoprire in occasioni di incontro, conoscenza e partecipazione, invitando cittadini e visitatori a vivere la città attraverso il suo patrimonio storico, artistico e ambientale.

Il Monastero dei Benedettini: il gioiello del Tardo barocco

Le visite al Monastero si svolgono dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo tour) durante tutto il weekend, compreso il 15 agosto. Il percorso guida i visitatori alla scoperta dell’architettura del Tardo barocco siciliano, uno dei gioielli del patrimonio locale catanese. Il Monastero rappresenta un’eccellenza dell’arte barocca siciliana e consente di apprezzare gli spazi monastici, le decorazioni e la struttura architettonica caratteristica di questo periodo. L’accesso costa 10,00 euro a persona, con riduzioni disponibili per determinate categorie.

Orto Botanico: le serate di “Verde d’Estate”

L’Orto Botanico accoglie il pubblico venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto alle 18:00 con le visite guidate “Verde d’Estate”. Questi appuntamenti permettono di esplorare il giardino scientifico dell’Università di Catania, osservando piante e alberi provenienti da tutto il mondo in orari che evitano la calura diurna. Il percorso è particolarmente indicato per chi desidera scoprire la ricchezza della flora internazionale conservata in questa istituzione universitaria storica. Passeggiare tra le collezioni botaniche durante le serate estive consente di apprezzare gli spazi verdi in una dimensione più rilassante e contemplativa. Il biglietto costa 7,50 euro.

Villa Cerami: architetture nobiliari settecentesche

Le visite a Villa Cerami si tengono sabato 15 e domenica 16 agosto alle 18:00. Le guide approfondiscono le architetture nobiliari settecentesche e la storia della dimora, uno dei più significativi esempi di residenza aristocratica catanese. Villa Cerami rappresenta il gusto e lo stile di vita della nobiltà siciliana del Settecento, con ambienti decorati e una struttura che riflette le tendenze architettoniche dell’epoca. La visita consente di comprendere meglio il contesto storico e culturale della città attraverso uno dei suoi edifici più rappresentativi. Anche in questo caso il costo è di 7,50 euro.

Come prenotare e biglietti integrati

La prenotazione è obbligatoria per accedere a tutti e tre i siti. È possibile prenotare tramite il sito www.officineculturali.net oppure contattando il numero 334 9242464 (disponibile anche via WhatsApp). Officine Culturali, in collaborazione con l’Università di Catania, offre la possibilità di acquistare biglietti integrati per visitare più siti a prezzo ridotto rispetto all’acquisto singolo. Per tutte le informazioni sui pacchetti combinati è sufficiente contattare il numero di prenotazione. Le visite guidate rappresentano un’occasione per vivere la città attraverso il suo patrimonio durante il weekend di Ferragosto, un periodo in cui molti cittadini rimangono in città.