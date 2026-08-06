Polizia bambini Sant’Egidio Catania alla colonia Don Bosco

Polizia bambini Sant’Egidio Catania: la mattinata alla colonia Don Bosco

Una mattinata al mare con i poliziotti, tra cani addestrati, cavalli e moto d’acqua. Circa 50 bambini che frequentano la Comunità di Sant’Egidio di Catania, tra i 6 e i 12 anni, hanno incontrato nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Catania presso la colonia “Don Bosco”, sul litorale della Playa. Un appuntamento che rientra nel lavoro di prossimità portato avanti dalla Questura sul territorio etneo, con l’obiettivo di avvicinare le forze dell’ordine ai cittadini più giovani. L’iniziativa è stata organizzata dai Commissariati “Centrale” e “San Cristoforo”, con la partecipazione della Squadra Cinofili, del Reparto a Cavallo e delle cosiddette “volanti del mare”.

Rex, il cane poliziotto che fiuta la droga

La mattinata è partita con la dimostrazione del cane antidroga Rex, che ha mostrato le sue capacità di ricerca davanti ai bambini. Prima ha individuato una sostanza nascosta addosso a un animatore, che si è prestato volentieri alla simulazione, poi ha trovato lo stesso nascondiglio all’interno di un’autovettura. Per i più piccoli è stata la prima volta a contatto con un cane delle forze dell’ordine, e la reazione è stata quella che ci si aspetta: curiosità mista a qualche brivido. L’unità cinofila della Questura di Catania opera quotidianamente sul territorio per il contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, e la dimostrazione ha permesso ai bambini di osservare da vicino un addestramento altrimenti riservato agli operatori del settore.

Le moto d’acqua e le evoluzioni in mare

Finita la parte a terra, l’attenzione si è spostata sul mare. I poliziotti delle “volanti del mare”, esperti conduttori di acquascooter, si sono avvicinati alla riva cavalcando le onde e mostrando alcune evoluzioni. Un modo per far conoscere ai bambini un servizio che non è solo spettacolo: gli stessi agenti, in più occasioni, sono intervenuti in soccorso di bagnanti in difficoltà lungo le coste catanesi. Il servizio di pattugliamento marittimo è attivo durante tutta la stagione balneare e rappresenta uno dei presidi più visibili della Polizia di Stato sul litorale della Playa.

In sella a Zeno e Dolomit

L’ultimo momento della mattinata ha visto protagonisti i cavalli del Reparto a Cavallo della Questura, impiegati normalmente nel controllo delle spiagge, delle ville e dei parchi del territorio etneo. I bambini li hanno potuti accarezzare, e i più coraggiosi sono saliti in sella a Zeno e Dolomit. Il contatto diretto con gli animali ha rappresentato uno dei momenti più coinvolgenti della giornata, capace di abbattere la naturale diffidenza che i più piccoli possono avvertire nei confronti delle forze dell’ordine. Presenti anche gli operatori della Polizia Scientifica, che hanno documentato l’intera giornata con foto e video.

La polizia di prossimità sul territorio etneo

Iniziative come questa rientrano nel lavoro di prossimità che la Questura di Catania porta avanti nei quartieri della città. I bambini della Comunità di Sant’Egidio, accompagnati dai loro educatori e dai responsabili della Comunità, sono tornati a casa con qualcosa di concreto: il volto di chi lavora ogni giorno per la sicurezza collettiva. Un patrimonio di fiducia che si costruisce partendo dai più giovani, in una città dove il rapporto tra istituzioni e territorio è ancora oggi oggetto di cura e attenzione costante.