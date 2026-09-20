Movida sicura Catania, il bilancio dei controlli nel weekend

Nel centro storico e sul lungomare di Catania, Polizia e Carabinieri hanno identificato oltre 400 persone e controllato quasi 170 veicoli.

Un dispositivo interforze ha presidiato nel fine settimana il centro storico e il lungomare di Catania, tra piazza Bellini, via Sangiuliano e viale Ruggero di Lauria, per il controllo della movida notturna. L’operazione, disposta con ordinanza del Questore di Catania nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, puntava anche a contrastare guida in stato di alterazione, uso del cellulare al volante ed eccesso di velocità.

Il dispositivo della Polizia di Stato

Il servizio coordinato dalla Polizia di Stato ha impiegato pattuglie della Guardia di Finanza, della Polizia Locale (sezione viabilità) e della Polizia Scientifica, con posti di controllo mirati nelle arterie vicine ai locali da ballo e strumenti per rilevare l’abuso di alcol. I controlli hanno riguardato non solo il centro storico ma anche la zona della scogliera, da San Giovanni Li Cuti a piazza Franco Battiato.

Le pattuglie hanno contestato in totale 8 sanzioni al Codice della Strada: due conducenti privi di assicurazione, due senza revisione del mezzo, due senza patente e due alla guida di veicoli già sottoposti a fermo amministrativo. Nel corso della notte sono state identificate 315 persone, 21 delle quali con precedenti penali, e controllati 137 veicoli tra auto e moto.

Rafforzata anche la lotta ai parcheggiatori abusivi, con interventi in piazza Borsellino, via Dusmet, piazza Manganelli e, per la stagione estiva, lungo viale Ruggero di Lauria e viale Kennedy. Le volanti e le motovolanti hanno fermato e sanzionato 6 persone, due delle quali denunciate per violazione del Dacur (il divieto di accesso alle aree urbane). In tutti i casi è scattato il sequestro delle somme incassate abusivamente.

I controlli dei Carabinieri nel centro storico

L’Arma dei Carabinieri, con la Compagnia di Piazza Dante e il Nucleo Radiomobile, ha condotto controlli con etilometro e drug-test in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo, in un’azione diretta anche contro lo spaccio di droga tra i giovani e i reati predatori.

I militari hanno identificato 92 persone e controllato 32 veicoli, di cui 23 sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 50, per un importo complessivo di circa 34.000 euro e la decurtazione di 35 punti sulle patenti.

Tra le violazioni registrate, quattro persone sono state sanzionate amministrativamente e una penalmente per guida senza aver mai conseguito la patente, mentre due guidavano con patente di categoria non idonea. Sette conducenti sono stati sanzionati per mancanza di assicurazione e cinque per la revisione mancata. Diciassette motociclisti non indossavano il casco, due sono stati sorpresi al telefono alla guida e uno ha superato un incrocio con il semaforo rosso. Un catanese guidava un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.

Gli esiti dei test con l’etilometro

Nel centro storico il Nucleo Radiomobile ha organizzato posti di controllo con l’etilometro su 17 conducenti: sette tra i 18 e i 22 anni, quattro tra i 23 e i 27, gli altri sopra i 32. Nessuna criticità è stata riscontrata dalle verifiche.

Le pattuglie dei motociclisti hanno effettuato controlli antidroga nelle aree adiacenti a piazza Duomo, alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. Nel weekend non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.