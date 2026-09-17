Aggressione agente alla Stazione Centrale Catania: arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un agente all’interno della Stazione Centrale di Catania. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia Ferroviaria, il giovane avrebbe spinto uno dei poliziotti facendolo cadere lungo le scale del sottopassaggio durante il trasferimento verso gli uffici.

Il controllo e la reazione

Tutto è cominciato con un controllo documentale di routine, durante il normale servizio di vigilanza degli agenti della Polfer nella stazione ferroviaria. Il 29enne, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe assunto da subito un atteggiamento poco collaborativo, rivolgendo agli operatori anche delle minacce. Per approfondire gli accertamenti si è reso necessario accompagnarlo negli uffici di polizia.

Durante il tragitto, secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe dato una spallata a un agente, facendolo cadere lungo le scale del sottopassaggio e procurandogli contusioni multiple.

Arresto, denuncia e sanzione

Il 29enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per rifiuto di indicazioni sulla propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale. Gli agenti gli hanno anche elevato una sanzione di 650 euro, prevista dal regolamento di Polizia Ferroviaria, perché si trovava in stazione senza essere interessato alla fruizione di un mezzo ferroviario.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.