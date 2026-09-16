L’avvocato Vincenzo Reina nominato direttore amministrativo della Scuola Superiore di Catania

L’avvocato Vincenzo Reina, dirigente dell’Avvocatura di Ateneo, è il nuovo direttore amministrativo della Scuola Superiore dell’Università di Catania. L’incarico gli è stato conferito dal direttore generale dell’ateneo, Corrado Spinella, e Reina subentra a Armando Conti.

Chi è il nuovo direttore

Reina arriva alla Scuola Superiore con un percorso già maturato ai vertici amministrativi dell’ateneo catanese. Ha ricoperto in passato gli incarichi di direttore amministrativo vicario e direttore generale vicario dell’Università di Catania, oltre al ruolo di dirigente dell’Avvocatura di Ateneo che ha lasciato con questa nomina.

Gli incarichi istituzionali

Nel suo percorso professionale Reina è stato consigliere di amministrazione del Consorzio per la ricerca sulla microelettronica nel Mezzogiorno (CoRiMMe), presidente del Consorzio Isole dei Ciclopi e presidente della Commissione di disciplina dell’Azienda Policlinico «Gaspare Rodolico» di Catania. Ha fatto parte anche del Collegio dei Dirigenti del Codau, il Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane.

L’attività forense e le pubblicazioni

Reina è stato presidente dell’Associazione Nazionale dei Legali delle Università Italiane (Anlui). Ha ricoperto il ruolo di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania nel quadriennio 2015-2018 e di consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina nel quadriennio 2019-2022. È stato relatore in diversi convegni e coautore della pubblicazione «Gli Uffici Legali delle Università», edita da Coinfo nel 2005.