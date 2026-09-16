L’avvocato Vincenzo Reina nominato direttore amministrativo della Scuola Superiore di Catania
L’avvocato Vincenzo Reina, dirigente dell’Avvocatura di Ateneo, subentra ad Armando Conti alla guida amministrativa della Scuola Superiore di Catania
L’avvocato Vincenzo Reina, dirigente dell’Avvocatura di Ateneo, è il nuovo direttore amministrativo della Scuola Superiore dell’Università di Catania. L’incarico gli è stato conferito dal direttore generale dell’ateneo, Corrado Spinella, e Reina subentra a Armando Conti.
Chi è il nuovo direttore
Reina arriva alla Scuola Superiore con un percorso già maturato ai vertici amministrativi dell’ateneo catanese. Ha ricoperto in passato gli incarichi di direttore amministrativo vicario e direttore generale vicario dell’Università di Catania, oltre al ruolo di dirigente dell’Avvocatura di Ateneo che ha lasciato con questa nomina.
Gli incarichi istituzionali
Nel suo percorso professionale Reina è stato consigliere di amministrazione del Consorzio per la ricerca sulla microelettronica nel Mezzogiorno (CoRiMMe), presidente del Consorzio Isole dei Ciclopi e presidente della Commissione di disciplina dell’Azienda Policlinico «Gaspare Rodolico» di Catania. Ha fatto parte anche del Collegio dei Dirigenti del Codau, il Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane.
L’attività forense e le pubblicazioni
Reina è stato presidente dell’Associazione Nazionale dei Legali delle Università Italiane (Anlui). Ha ricoperto il ruolo di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania nel quadriennio 2015-2018 e di consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina nel quadriennio 2019-2022. È stato relatore in diversi convegni e coautore della pubblicazione «Gli Uffici Legali delle Università», edita da Coinfo nel 2005.