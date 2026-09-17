Abiti falsi con marchi di lusso: sequestro a Misterbianco, titolare denunciato

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 4.400 capi d’abbigliamento contraffatti in una ditta individuale di Misterbianco che vendeva all’ingrosso vestiti. Tra magliette, abiti, giubbotti e tute, molti dei prodotti erano destinati anche ai bambini.

I marchi falsificati

I capi recavano marchi contraffatti di griffe del lusso, del casual e dello sport: tra i loghi riprodotti figurano Versace, Moncler, Louis Vuitton, Burberry, Emporio Armani, K-Way, Gucci, Lacoste, Moschino, Adidas, Nike, Puma, Prada, Levi’s e Philipp Plein, oltre a stampe con i personaggi di Snoopy e dei Simpson.

Il deferimento del titolare

L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania, nell’ambito dei controlli sul territorio contro la vendita di prodotti contraffatti nella città metropolitana. Il titolare della ditta è stato deferito alla Procura per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e per ricettazione. Tutta la merce è stata sequestrata.

Un’attività costante della Finanza

Il contrasto alla contraffazione rientra tra i settori su cui la Guardia di Finanza concentra l’attività di controllo del territorio, spesso legata a fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.