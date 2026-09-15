Riqualificazione piazzetta San Cristoforo, al via i lavori

Il Comune di Catania ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione della piazzetta comunale compresa tra via Santa Maria della Salette e via De Lorenzo, nel quartiere San Cristoforo. La determina, firmata dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, Decoro Urbano, guidata da Biagio Bisignani, sblocca l’area e apre la strada al cantiere, che dovrebbe partire entro pochi giorni.

Un finanziamento da 300mila euro

L’intervento rientra nel Piano straordinario noto come Decreto Caivano, la misura del Governo nazionale che finanzia opere di rigenerazione urbana e inclusione sociale nei territori italiani ad alta vulnerabilità, tra cui Catania. Il progetto ha una dotazione di 300.000 euro, coperti dai fondi FSC 2021-2027, e punta a trasformare un’area finora degradata in uno spazio attrezzato per il tempo libero.

Cosa prevede il progetto

I lavori comprendono la bonifica dei luoghi degradati e il ripristino delle pavimentazioni storiche in pietra lavica. Sono previsti anche la sistemazione del verde e delle fioriere, la realizzazione di un campo da basket con pavimentazione drenante e l’installazione di nuovi arredi urbani, tra cui panchine, tavoli e fontanelle. Sul fronte della sicurezza, il progetto include un cancello pedonale su via De Lorenzo e il rifacimento completo degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza.

Le parole del sindaco

Il sindaco Enrico Trantino collega l’intervento a un impegno preso con il quartiere. «Con l’inizio imminente di questi lavori manteniamo un impegno preciso verso il quartiere San Cristoforo» dice il sindaco. «Grazie all’attenzione del Governo nazionale e alla sinergia con Invitalia con i nostri uffici dell’Urbanistica, trasformiamo uno spazio a lungo abbandonato in un luogo di aggregazione, sport e serenità per famiglie e ragazzi. Ridare sicurezza e decoro alle nostre aree urbane più vulnerabili significa restituire dignità, vivibilità e concretezza all’azione amministrativa».

Il piano complessivo per San Cristoforo

La piazzetta rientra in un piano più ampio del Commissario Straordinario per il quartiere, che prevede il recupero di edifici pubblici degradati, nuovi spazi verdi e aree di aggregazione, il miglioramento delle infrastrutture viarie e della mobilità sostenibile, il potenziamento dei servizi socio-educativi e culturali e interventi di efficientamento energetico. L’investimento complessivo per San Cristoforo ammonta a 21 milioni di euro. Tutti gli interventi previsti dal piano dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2027.