Corsa del Ricordo Catania, oggi la IV edizione

Prende il via oggi, domenica 13 settembre, la Corsa del Ricordo a Catania, giunta alla sua IV edizione cittadina. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza del Tricolore, sul lungomare, con la partenza della marcia alle 9 e l’avvio della gara podistica alle 10.30.

L’appuntamento è aperto sia agli atleti professionisti sia agli amatoriali. Per la gara competitiva sono già arrivate centinaia di iscrizioni da tutta la Sicilia e anche da fuori regione, mentre chi vuole partecipare alla competizione amatoriale potrà iscriversi direttamente sul posto la mattina stessa.

L’evento si preannuncia come un momento di grande partecipazione popolare, capace di coniugare lo sport con l’occasione di vivere all’aria aperta uno degli scorci più suggestivi della città etnea. Piazza del Tricolore, con il suo affaccio sul mare, si conferma anche quest’anno la cornice ideale per una manifestazione che unisce l’attività fisica alla riflessione collettiva.

Un percorso tra sport e memoria

La manifestazione nasce per unire l’attività podistica al ricordo di una pagina dolorosa della storia italiana: le foibe e l’esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola al termine della Seconda Guerra Mondiale. La Corsa del Ricordo è arrivata alla 13ª edizione nazionale ed è partita da Roma lo scorso 8 febbraio, per poi toccare diverse città italiane. L’iniziativa è promossa dall’Asi Nazionale insieme all’Anvgd, l’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia.

Catania ospita l’evento per il quarto anno consecutivo, grazie al lavoro del comitato provinciale Asi guidato da Angelo Musmeci, con il supporto di Asi Sicilia e Asi nazionale, presiedute rispettivamente da Maria Tocco e Claudio Barbaro. La tappa catanese rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario sportivo cittadino, capace di richiamare partecipanti da diverse province siciliane e anche da fuori regione.

I patrocini

La tappa catanese ha ottenuto il patrocinio del Comune di Catania, guidato dal sindaco Enrico Trantino, dell’Ars con il presidente Gaetano Galvagno e della Regione Siciliana tramite l’assessore allo sport Elvira Amata. Sostengono l’iniziativa anche il Coni regionale, presieduto da Enzo Falzone, la Fidal Sicilia, l’Unione nazionale veterani dello sport, il dipartimento Sport e Salute Sicilia e il Comitato 10 febbraio. Un ampio sostegno istituzionale che conferma il valore simbolico e sociale attribuito all’iniziativa da parte degli enti coinvolti.

Il percorso

La cornice è ancora una volta piazza del Tricolore, sul lungomare della città. Per la gara competitiva il tracciato si sviluppa lungo viale Ruggero di Lauria, su un giro di 1,2 chilometri da ripetere otto volte, per un totale di 9,6 chilometri. Il percorso non competitivo prevede invece quattro giri dello stesso circuito, per un totale di 4,8 chilometri.

Al termine della competizione sono previsti premi per i primi classificati, targhe ricordo e buoni messi a disposizione dagli sponsor. A tutti i partecipanti verrà consegnata una sacca gara con gadget e materiali utili alla corsa, pensata come ulteriore riconoscimento per chi sceglierà di prendere parte a questa edizione della manifestazione.