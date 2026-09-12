Rissa Randazzo, lite tra vicini finisce in aggressione: 5 denunciati

A Randazzo una lite condominiale è sfociata in una rissa con feriti: i Carabinieri hanno denunciato cinque uomini tra i 40 e i 74 anni.

Una rissa a Randazzo è scoppiata al termine di una lite tra vicini di casa, con il coinvolgimento dei Carabinieri e del personale sanitario del 118. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 settembre, quando una chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento di una gazzella già in servizio sul territorio.

La lite tra due famiglie

I militari hanno raggiunto in pochi minuti il palazzo segnalato, identificando i condomini coinvolti nella discussione e avviando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto appreso dai Carabinieri, il diverbio sarebbe nato per dissidi condominiali tra due famiglie residenti nello stabile, una situazione di tensione che, come spesso accade in questi casi, si sarebbe protratta nel tempo prima di esplodere in modo violento. Un uomo di 45 anni avrebbe avuto un contrasto con la moglie di un altro capofamiglia, episodio che avrebbe poi coinvolto altri cinque congiunti delle due parti, allargando progressivamente il numero dei protagonisti della vicenda.

La rissa e l’intervento dei Carabinieri

Quando la situazione sembrava essersi calmata, tra i cinque uomini coinvolti, di 40, 42, 45, 51 e 74 anni, è scoppiata una nuova lite, questa volta sfociata in una vera e propria rissa. I militari sono dovuti intervenire una seconda volta per bloccare i contendenti e mettere tutti in sicurezza, in una fase particolarmente delicata dell’intervento vista la concitazione del momento e il numero di persone coinvolte nella colluttazione.

I feriti al Pronto Soccorso

Alcune delle persone coinvolte hanno riportato lesioni nel corso della colluttazione. I Carabinieri hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso per le cure del caso. Le condizioni dei coinvolti non sono state rese note nel dettaglio, ma l’intervento sanitario si è reso necessario per verificare l’entità delle ferite riportate durante lo scontro.

Le denunce

Sulla base degli elementi raccolti, i militari della Radiomobile hanno denunciato tutti e cinque gli uomini all’Autorità giudiziaria per rissa e lesioni personali. L’episodio conferma come le liti condominiali, spesso originate da motivi apparentemente banali, possano degenerare rapidamente in vicende dai risvolti penali. Gli accertamenti restano da verificare in sede giurisdizionale.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.