Incidente Tangenziale Catania, coppia denunciata per fuga

La Polizia Stradale ha rintracciato i due catanesi che, dopo aver causato uno scontro tra cinque auto, erano fuggiti a piedi senza soccorrere i feriti.

Un uomo e una donna di 35 anni, entrambi catanesi, sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Stato per non aver prestato soccorso dopo aver causato, alcuni giorni fa di notte, un incidente Tangenziale Catania che ha coinvolto cinque veicoli. Nello scontro sono rimasti diversi feriti, trasportati in ambulanza all’ospedale San Marco.

L’auto abbandonata e le tracce di sangue

A intervenire per primi, subito dopo l’incidente, sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Catania, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e allertato i soccorsi per i feriti. Durante i rilievi, gli agenti della Sezione Polizia Stradale hanno notato un’auto abbandonata sul ciglio della strada, con tracce di sangue in più punti della carrozzeria. Nessuno dei presenti al momento dei rilievi era in grado di indicare chi si trovasse alla guida di quel mezzo.

La fuga tra le sterpaglie

Le indagini sono partite dalle testimonianze raccolte sul posto e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Dai filmati gli investigatori sono risaliti ai due occupanti dell’auto abbandonata e hanno ricostruito la dinamica: il veicolo procedeva a velocità sostenuta nella corsia d’emergenza quando ha urtato gli altri mezzi coinvolti nello scontro. Secondo la ricostruzione degli agenti, dopo l’impatto i due sono scesi dall’abitacolo senza chiamare i soccorsi e sono scappati a piedi tra le sterpaglie di una campagna vicina.

La donna rintracciata all’alba

La perlustrazione della zona è proseguita anche il giorno successivo, alle prime luci dell’alba. Gli agenti hanno notato una donna che camminava lungo la carreggiata in condizioni di pericolo e, dopo essersi accertati che stesse bene, hanno verificato che si trattava proprio di una delle persone ricercate. La 35enne, in un primo momento, non ha voluto rivelare il nome dell’uomo che era alla guida del veicolo al momento dell’incidente.

L’ammissione del conducente

Negli uffici della Sezione Polizia Stradale, intanto, gli agenti erano già riusciti a risalire al conducente attraverso altri elementi raccolti. L’uomo, rintracciato con una vistosa zoppia e il polso fasciato, ha inizialmente negato ogni responsabilità. Messo di fronte agli elementi acquisiti dagli investigatori, ha poi ammesso quanto accaduto.

Il 35enne è risultato inoltre sprovvisto di patente di guida ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per questo reato. Entrambi, l’uomo e la donna, sono stati deferiti in concorso per omissione di soccorso nei confronti degli automobilisti feriti nell’incidente.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.