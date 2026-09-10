Catania, 38 posti per la residenza formativa SouthLab Orchestra

SouthLab Orchestra Catania apre le candidature per il progetto di residenza formativa e produttiva promosso da Musica Lavica s.r.l., che porterà a Catania 38 giovani musicisti under 35 selezionati con una call nazionale. Il percorso, gratuito, unisce il lavoro d’orchestra alle competenze richieste dalla produzione musicale contemporanea, dalla preparazione della partitura fino alle sessioni professionali di registrazione. Le domande vanno presentate entro le 23:59 del 23 settembre 2026.

L’iniziativa gode del sostegno del MiC e della SIAE, nell’ambito del programma «Per Chi Crea». Le attività si svolgeranno tra ottobre 2026 e febbraio 2027, prevalentemente a Catania e nell’area metropolitana, con lo Zō Centro Culture Contemporanee come sede principale di produzione e registrazione.

120 ore di formazione tra partitura e sala di incisione

Ogni musicista selezionato seguirà 120 ore complessive tra prove d’insieme, prove per sezioni, sessioni di registrazione, masterclass e una restituzione pubblica finale. «Dalla partitura alla sessione» è il filo conduttore dichiarato del progetto: i partecipanti lavoreranno su produzioni musicali reali, misurandosi con linguaggi orchestrali, cinematici, neoclassici, pop e crossover. Il percorso include anche ascolto critico e approfondimenti sul workflow di studio e sulla registrazione immersiva, oltre a prove aperte al pubblico.

La squadra artistica

La direzione artistica è affidata a Denis Marino, che curerà anche arrangiamenti, formazione orchestrale e produzione. Lina Gervasi sarà direttrice musicale residente, con compiti di preparazione orchestrale e lavoro d’insieme. Completano il gruppo dei formatori Marco Werba per film music, orchestrazione e produzione applicata, Enzo Campagnoli per pop e crossover, Michele Musarra per sound engineering, recording workflow e Dolby Atmos, e Claudia Barcellona per gli aspetti legali e professionali della carriera musicale.

Il progetto vede come partner lo Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, il Conservatorio Statale di Musica «Saverio Arlia» di Nocera Terinese (già Conservatorio «P.I. Tchaikovsky») e l’I.C. Teresa di Calcutta-Sanzio di Tremestieri Etneo.

Gli strumenti richiesti e i requisiti

I 38 posti sono così suddivisi: 21 per gli archi (11 violini, 4 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi), 7 per i legni (2 flauti, un oboe, 2 clarinetti, un fagotto, un sax), 5 per gli ottoni (2 corni, 2 trombe, un trombone), 2 per le percussioni (un percussionista orchestrale e un batterista/percussionista) e 3 per l’area ritmico-armonica (pianoforte/tastiere, chitarra e basso elettrico).

Possono candidarsi i musicisti che non abbiano compiuto 36 anni al 30 ottobre 2025, residenti in Italia a prescindere dalla cittadinanza, oppure cittadini italiani residenti all’estero. Non serve un titolo accademico specifico, ma è richiesta una preparazione adeguata e la disponibilità a seguire l’intero percorso.

Come candidarsi

La selezione avverrà interamente a distanza, sulla base di curriculum e materiali audio/video, con eventuale colloquio online o richiesta di integrazioni. Tra i documenti richiesti figurano un curriculum in PDF, una breve motivazione e un link audio/video di 3-5 minuti che mostri il livello musicale del candidato.

Candidatura e partecipazione sono gratuite. Ai selezionati sarà riconosciuta una borsa di studio individuale di 150 euro. Eventuali esigenze aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio saranno gestite secondo modalità indicate nella call, disponibile online insieme all’organico completo e ai requisiti di partecipazione.