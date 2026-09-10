Fiera dei Morti Catania, sede 2026 al parcheggio di Nesima

Cambia location la Fiera dei Morti Catania. La Giunta comunale ha approvato la delibera che individua nel piazzale adibito a parcheggio davanti alla piscina comunale di Nesima il sito che ospiterà l’edizione 2026 della manifestazione, tra le più antiche e sentite della tradizione catanese. La proposta porta la firma dell’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Musumeci.

La Fiera dei Morti rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi dai catanesi, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori tra bancarelle, stand artigianali e commerciali. Trovare una collocazione adeguata, che coniughi ampiezza degli spazi e facilità di accesso, è da tempo una delle sfide principali per l’organizzazione dell’evento, e la scelta del piazzale di Nesima punta proprio a rispondere a queste esigenze.

Perché Nesima

La scelta arriva dopo un’analisi tecnica e logistica che ha tenuto conto degli spazi necessari per ospitare gli stand commerciali e artigianali, insieme alle esigenze di sicurezza e accessibilità del pubblico. A pesare sulla decisione è stata soprattutto la posizione dell’area, a ridosso della stazione della metropolitana «Nesima».

«Punto di forza determinante di questa scelta è rappresentato dalla vicinanza immediata con la stazione “Nesima” della Metropolitana», ha spiegato l’assessore Musumeci. «La presenza del trasporto su ferro consentirà infatti ai cittadini di recarsi alla Fiera dei Morti con i mezzi pubblici, riducendo l’impatto del traffico veicolare, abbattendo le emissioni e azzerando lo stress da traffico e parcheggio».

La disponibilità di un collegamento diretto con la rete metropolitana è considerata dall’amministrazione un elemento chiave non solo per l’edizione 2026, ma come possibile modello organizzativo anche per le prossime edizioni della manifestazione, in un’ottica di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale legato agli spostamenti.

L’accordo con Misterbianco

Il Comune di Catania ha inoltre raggiunto un’intesa con l’amministrazione del vicino Comune di Misterbianco, per gestire insieme la viabilità nella zona di confine tra i due territori. «In un’ottica di collaborazione istituzionale e visione metropolitana, abbiamo inoltre definito un importante accordo con l’Amministrazione comunale del vicino Comune di Misterbianco», ha detto Musumeci.

«Questa intesa sinergica tra i due enti limitrofi consentirà di gestire al meglio la viabilità di confine, coordinare i flussi di traffico in entrata e in uscita e mettere a disposizione soluzioni viarie e di sosta integrate», ha proseguito l’assessore. «L’obiettivo comune è rendere il sito quanto più accessibile, fruibile e sicuro per tutti coloro che vorranno vivere questa grande festa della tradizione».

La collaborazione tra i due enti locali viene presentata come un esempio di coordinamento amministrativo tra realtà confinanti, chiamate a gestire congiuntamente un evento che, per dimensioni e affluenza, ha un impatto che va oltre i confini del solo Comune di Catania.

I prossimi passi

L’amministrazione comunale procederà ora con gli adempimenti operativi: la predisposizione degli stalli di vendita, il piano di sicurezza e il coordinamento del trasporto pubblico locale con FCE e AMTS. Passaggi necessari perché l’evento possa svolgersi una volta aggiudicata la gara d’appalto, con l’obiettivo di garantire un buon funzionamento sia per gli operatori commerciali che per le migliaia di visitatori attesi.