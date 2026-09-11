Bellini International Context: il Galà de «La disfida di Parigi» a Villa Bellini

Villa Bellini ospiterà martedì 15 settembre alle 21 il Galà inaugurale della VI edizione del Bellini International Context, il festival dedicato a Vincenzo Bellini. Sul palco andrà in scena «La disfida di Parigi, Gioachino Rossini racconta il debutto dei Puritani e di Marin Faliero», uno spettacolo che mette a confronto due protagonisti del melodramma ottocentesco, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti.

La sfida parigina del 1835

Al centro della serata c’è un episodio preciso della storia dell’opera lirica. Nel 1835, a poche settimane di distanza, Bellini e Donizetti presentarono al Théâtre-Italien di Parigi due nuovi titoli: I Puritani il 24 gennaio e Marin Faliero il 12 marzo. Le due opere potevano contare sullo stesso quartetto vocale, formato da Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini e Luigi Lablache, che finì per trasformare il debutto delle due partiture in un confronto diretto tra i compositori.

Filo conduttore della serata sarà la figura di Gioachino Rossini, all’epoca direttore della musica e della scena del Théâtre-Italien. Rossini, arrivato a Parigi nel 1824, seguì da vicino la nascita delle due opere con consigli e suggerimenti, pur restando dietro le quinte rispetto ai due autori.

Musica e politica sul palco

Il comunicato del festival sottolinea come la rivalità tra Bellini e Donizetti non fu soltanto artistica. I due musicisti arrivarono nella capitale francese con ambizioni internazionali diverse, in un ambiente cosmopolita dove il successo di un’opera poteva segnare la carriera di un compositore. Intorno a loro si muovevano gli ambienti degli esuli italiani, in una Parigi attraversata da fermenti politici che trovarono spazio anche nei libretti: ne I Puritani l’idea di libertà arriva fino al celebre inno del secondo atto, nel Marin Faliero è la figura del doge schierato con il popolo contro l’aristocrazia a portare in scena le tensioni dell’epoca.

L’orchestra e il cast del Galà

Sul palco di Villa Bellini saliranno l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini, diretti da Sergio Alapont, con Massimo Fiocchi Malaspina alla guida del coro. Gli interpreti sono il soprano Jessica Pratt, il tenore Dmitry Korchak, il basso Carlo Lepore e la voce recitante di Gaetano Aronica. Completano il cast Claudia Ceraulo, Ivan Tanushi, Italo Proferisce e Gaetano Triscari. I testi della serata sono di Giuseppe Montemagno.

La nuova produzione de I Puritani

Il cuore della manifestazione resta però la nuova produzione de I Puritani firmata dal Teatro Massimo Bellini, realizzata con le maestranze artistiche e tecniche del teatro catanese. Il debutto è fissato per mercoledì 23 settembre alle 21 al Teatro Metropolitan di Catania, con sei repliche complessive. Sul podio salirà Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico del Bellini International Context, mentre nel cast tornano Jessica Pratt e Dmitry Korchak.

I biglietti de I Puritani sono acquistabili online sul circuito Vivaticket oppure al botteghino del Teatro Metropolitan, in via Sant’Euplio 21, e al Teatro Massimo Bellini, in piazza Teatro Massimo, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.